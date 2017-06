داعش مدلل العالم القذر

ضرب داعش منذ زمن برجي التجارة وتسبب بقتل الالاف وجرح عشرات الالاف من المدنيين الابرياء في الولايات المتحدة؛ (المكافح) القوي جدا جدا للارهاب في العالم!!!

وضرب داعش في اوربا كل بلدانها، وقبل ايام عاد فضرب في قلب بريطانيا، وضرب قبلها في قلب فرنسا وضرب في المانيا وبلجيكا وفي كل اصقاع العالم، وما زال يضرب ويرتكب المجازر في حق الابرياء من دون ذنب جنوه.

ثم ارتد ليضرب في قلب السعودية متناسيا فكرها الوهابي ومذهبها الرسمي ومتنكرا لجامعاتها ومعاهدها التي انتجت له جنوده العقائديين ولفتاواها التي شرعنت له الذبح والحرق والسلخ والسبي والتمثيل بالضحايا، وقبل ايام ضرب في طهران، ومازال مستمرا يفتش عن ضحايا ابرياء في فعله الذي يقربه الى الله ! لاسيما في مناطق معينة من العراق فهو يوميا يضرب في العراق وكل صباح ومساء مجزرة من لحوم ودماء العراقيين الابرياء بدون ان يستنكر احد تلك المجازر العراقية كما يستنكرونها في بقية اصقاع العالم.

وكل الناس يلاحظون ان البلد الوحيد الذي لم يضربه داعش هو اسرائيل وكل حر شريف يعرف السبب؟! ولماذا داعش مدلل مع سفالة فكره وفظاعة افعاله مع كل الناس؟!

فعقيدة داعش وافعاله جاءت لتحافظ على دولة اسرائيل وفقا للتعليمات التلمودية في بناء دولة اسرائيل الكبرى وتنفيذها حرفيا.

فان داعش من التنظيمات التي تعمل في طاعة المخابرات الاسرائيلية سواء كان ذلك مباشرة وبشكل رسمي ام غير مباشر بموافقة افعاله لمشيئة اسرائيل لتحقيق هدفين رئيسين من اهداف اسرائيل في تشويه الاسلام بأفعال همجية شنيعة اولا، وفي اضعاف المسلمين ثانيا بالطائفية والحروب البينية وإشغالها عن اسرائيل لتبني مجدها و عزها وترسانتها ومستوطناتها .

فايما كانت حقيقة امتناع داعش عن ضرب اسرائيل فالنتيجة ان داعشا في حالة خدمة مباشرة وناجحة جدا لها، لكن ما الذي يمنع كل دول العالم من ان تدافع عن مصالحها ضد داعش حماية امنها وشعوبها؟! اي لماذا هذا التمادي في السكوت عن داعش؟ لماذا هذا الدلال لداعش الذي اباح الدم الانساني؟

الامر عجيب حتى صرنا نرى ان داعشا تلقى دعما علنيا من أمريكا ولكنه ليس غريبا لان امريكا تمثل منتهى الطباع الاستعمارية الخسيسة قائدة الفكر البرغماتي بكل حقارته ونذالته واساليبه الاستعمارية القديمة والحديثة، فمن اجل مصالحها تقوم امريكا اليوم باحتواء داعش وتمنعه من ان يتمدد لكي لا يكبر ويقوى عليها ولكن ليس من مصلحتها ومصلحة اسرائيل ان ينتهي داعش في المنطقة فوجوده امان لإسرائيل من جهة ومحقق لغاياتها من جهة ثانية وداعش مصدر للقلق ولتجارة السلاح في المنطقة من جهة ثالثة، وهم حماة المنطقة وتجار السلاح من جهة رابعة.

فهل تركت امريكا للشيطان وظيفة قذرة لم تفعلها؟!

اي لعبة قذرة خالية من ذرة من الانسانية يلعبها الامريكان ضد المنطقة؟ نسال الله تعالى ان ينتقم من الامريكان كما انتقم من الظالمين المترفين على مر التاريخ البشري، ويهلك معهم كل من يؤيدها ويعمل في فلكها ويطهر الارض من الحكام العملاء.

لماذا حتى الان يستطيع داعش المدلل ان يجد اراضي جديدة ؟!

ولماذا ما زال يحصل على المقاتلين من اوربا وكل العالم؟!

ولماذا ما زال داعش يبيع النفط لمن يشتريه من العالم؟!

ولماذا ما زال داعش قادر على ان يضرب في كل العالم مكانا وزمانا؟!

والله العظيم لو كان داعش جرثومة او فيروس وباء، لاستطاع العالم ان يكتشف الدواء الذي يقضي عليه .. ولو كان داعش غازا ساما انتشر في الارض او في الفضاء لوجد العالم (الفلتر) الذي ينقي الهواء منه، وحتى لو كان شبحا لزرع العالم الارض مصابيح ونورا يطرده، الا ان داعشا هو روح اسرائيل وقلبه، وأمل الكبار لانسياب مصالحهم، وشيطان ابليس في نفوس الوهابيين ولا يخرب ابليس عشه ابدا !

وما زالت القوات الامريكية تضرب (بالخطأ !) القوات المحاربة لداعش في العراق وسوريا وتقتل اعدادا كبيرة جدا من المدنيين دعما للمدلل داعش وتقوية لمعنوياته !

و ما زال داعش له اشخاص وإعلام وفضائيات تعمل وتدافع عنه بشكل واخر لاسيما عندنا في العراق والمنطقة وبأعلى المستويات ! ومازال داعش يتمتع بخلايا نائمة معروفة ومشخصة كما كانت الحكومات البائدة تحتفظ بصور النشالين .

وما زال داعش مدلل وله جناح سياسي كما تسميهم (جريدة اللوفيغارو الفرنسية) في العراق والمنطقة وبأعلى المستويات !

وسيبقى داعش مدلل ما بقيت اسرائيل و أمريكا و دول المذهب البراغماتي الاستعماري الحقير تتزعم العالم.

فلو كانت النوايا صادقة في القضاء على الارهاب، وارهاب داعش لا يستثني احدا من دول العالم فما المانع من ان يحاصر داعش عالميا كما يحاصر شعب اليمن الذي تنهكه الكوليرا والجوع وسوء التغذية وتنهشه السعودية بالطائرات والقنابل المحرمة دوليا؟!

لماذا لا يجتمع العالم على محو داعش نهائيا كما محا النازية والفاشية وداعش اهون بكثير من النازية والفاشية؟ّ!

