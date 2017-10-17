دار ثقافة الاطفال توزع الحقائب والقرطاسية على تلاميذ مدرسة الزهاوي

بغداد/ راوية هاشم

تصوير/بشار عبد الجبار

وزعت لجنة العمل التطوعي في دار ثقافة الاطفال الحقائب والقرطاسية على تلاميذ مدرسة الزهاوي المختلطة الابتدائية الواقعة في شارع النضال /بارك السعدون ضمن تربية الرصافة الثانية. وشملت عملية التوزيع عددا من الاطفال الايتام والمتعففين من طلبة المدرسة والبالغ عددهم اكثر من(70) تلميذا وتلميذة بمشاركةمسؤولة رابطة المراة العراقية وعدد من عضواتها .فيما عبرت السيدة كوكب خليل ابراهيم مديرة المدرسة عن شكرها وتقديرها لمسؤولة لجنة العمل التطوعي وكادرها لم قدموه من مساعدة للطلبة الايتام والمتعففين رغم بساطتها ولكنها لاتقدر بثمن. مشيرة الى ان هذه الهدية افرحت قلوب مستلميها ورسمت البسمة على شفاههم الغضة .



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