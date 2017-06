دار الكتب والوثائق الوطنية بصدد إقامة معرض لخزائنها

بغداد / البينة الجديدة

تشكل في دار الكتب والوثائق الوطنية بوزارة الثقافة فريق عمل متخصص تكون مهمته تنفيذ وإقامة المعرض الدائم لأندر الوثائق والكتب والصور والشهادات والخرائط والأختام والطوابع والعملات والتوثيق الالكتروني الموجودة في خزائن الدار. ويشرف على فريق العمل المدير العام لدار الكتب والوثائق الوطنية الدكتور علاء أبو الحسن العلّاق ويرأسه معاون مدير عام الدار فراس خضير تركي ويضم كفاءات متخصصة في العلاقات والإعلام والإعداد الفني والخدمات المكتبية وتكنلوجيــــــا المعلومات والسمعية والبصرية, إضافة إلى الكفاءات الإدارية والمالية والمحاسبية على أن ينجز الفريق ما أوكل إليه في مدة أقصاها يوم 14/8/2017. وعقد الاجتماع الخاص بفريق العمل المتخصص بتنفيذ وإقامة المعرض الدائم لأندر الوثائق العراقية والعربية التي تمتلكها الدار.



