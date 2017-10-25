دار الشؤون تقيم ندوة عن الارهاب والعنف والرؤية المستقبلية لمرحلة ما بعد داعش

البينة الجديدة / محمد رسن

برعاية الاستاذ حميد فرج حمادي مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة وبالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة، أقامت الدار ندوة ثقافية فكرية بعنوان: (الارهاب والعنف والرؤية المستقبلية لمرحلة مابعد داعش) للمؤسسات الثقافية دور مهم وريادي في الارتقاء بوعي الجماهير واحاطتهم التامة بما يدور في بلدهم وتشخيص مناطق الخلل في أي محنة أو دوامة تعيشها بلدانهم وبعدَ أن تعرضَ بلدنا الى هجمة شرسة من قبل تنظيم داعش الارهابي واستيلاءه على عدة محافظات عراقية التي مارسَ فيها التنظيم ابشع الجرائم من قتل وسبي وتهجير وبعدَ جهود مضنية وبسواعد العراقيين الابطال تحررت هذه المناطق ولكن المهمة الاكبر اليوم تكمن في كيفية الحفاظ على هذا النصر ولملمة جراحات أبناءهم وإعادة ترميم وبناء ما هدم ومن أجل رسم رؤيا مستقبلية تجنبنا الوقوع في نفس المطب.

أدارَ الجلسة التي أقيمت على قاعة (مصطفى جمال الدين) في مقر الدار الدكتور سعد ياسين يوسف والتي حاضرَ فيها الدكتور رياض محمد كاظم/ رئيس مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والدكتور نصيف جاسم/ أستاذ في جامعة بغداد وحضرها عدد غفير من موظفي الدار وشخصيات ثقافية وادبية وأكاديمية وقنوات فضائية بعدها رحب الدكتور سعد ياسين بالحضور وقدمَ الدكتور نصيف جاسم الذي تناولَ قضية داعش كونها عصابات دولية شارك في تأسيسها أكثر من دولة والهدف من نشأة هذا الفكر الاجرامي هو اشعال المنطقة بالاقتتال الطائفي والعنصري والقومي من أجل الهاء هذه الدول واغتنام الفرصة من قبل الدول لتحقيق مكاسبها، فعندما يتزعزع الامن في منطقة ما يسهل اختراقها لتحقق الدول المستبدة مآربها وبين الدكتور نصيف جاسم نشأة داعش وقياداتها ومصادر تمويلها موضحاً كيفية أستغلال داعش للوسائل التكنولوجية الحديثة ولاسيما الانترنت من اجل أستقطاب عدد أكبر ممكن من الافراد. وكذلك اوضحَ الدكتور الخطط والمسالك التي تتبعها داعش في بث قيم التوحش وقتل الاخر المخالف ونحر قيم التعايش السلمي والمواطنة

أما المحاضر الدكتور رياض محمد كاظم تحدثَ وبعمق عن فقه داعش وأشبال الخلافة الذي هو مخالف للشريعة السمحاء جملة وتفصيلا وكيفية توظيف هذا التنظيم للأحاديث المتوحشة الدخيلة على الاسلام والتي دست تاريخياً من قبل أعداء الضمير الانساني، وأشارَ الدكتور الى البدعة التي دخل من خلالها تنظيم داعش، والعقول الخاوية وهي حجة العودة الى السلف الصالح وهذا كلهُ تحريف وافتراء حيث السلف الصالح كان يمثل أبهى القيم الانسانية من قبيل قيم العدل والمساواة والتسامح والتوادد من اجل مجتمع معافى سوي وأضافَ الدكتور الى أن تنظيم داعش استغلَ ضعفاء النفوس والمعتوهين الذين يقرون بعدم جدوى الحياة والجمال ويبثون المفاهيم العدوانية والظلامية.



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