البينة الجديدة / خاص

تشكر اسرة تحرير البينة الجديدة وزارة الثقافة / دار الشؤون الثقافية على متابعتها الدائمة للمشهد الثقافي العراقي والعالمي وحرصها على تقديم الافضل لرفد الثقافة العراقية بكل انواع الابداعات والبينة الجديدة تشكر السيد حميد فرج حمادي مدير عام دار الشؤون الثقافية ورئيس مجلس الادارة كما تشكر الاستاذ عامر الجبوري مدير قسم العلاقات والاعلام في الدار والعاملين كافة في واحدة تعد من أعرق المؤسسات الثقافية في العراق .

This post has been seen 163 times.