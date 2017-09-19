دائرة الاعمار الهندسي تشرف على تأهيل محطة مشروع أبقار جبلة في محافظة بابل

بابل / حامد عبد النبي كاظم

أعلنت دائرة الأعمار الهندسي إحدى تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة عن أشرافها الهندسي على مشروع تأهيل محطة أبقار جبلة في محافظة بابل.

وقالت مديرة عام دائرة الأعمار الهندسي وكالة المهندسة أحلام سعيد جواد ان الدائرة وقعت عقدا بقيمة (12) مليون دينار مع هيئة استثمار بابل من اجل الإشراف الهندسي على مشروع أبقار جبلة في محافظة بابل .مبينة ان المشروع هو لصالح دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة وهو سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد.

وأضافت مديرة عام الدائرة ان كلفة المشروع الاستثماري تبلغ أكثر من مليوني دولار وينفذ على مساحة (210) دونم. مشيرة أن المشروع يتكون من حظائر أربعة منها ثلاثة مغلقة وواحدة مفتوحة بالأضافة إلى مخزن أعلاف وبناية التصدير ومحطة تصفية المياه ومخازن متفرقة صغيرة أمام كل حظيرة وسقيفة مولدة وسقيفة سيارات.

وأشارت مديرة عام الدائرة ان الدائرة تقوم حاليا من خلال دائرة مهندس مقيم بالاشراف الهندسي على خمسة مشاريع أستثمارية أخرى وهي مشروع أرض بابل السكني ومحطة وقود النيل ومشروع معرض السيارات ومشروع أنشاء عمارة تجارية ومشروع تشييد موقف سيارات متعدد الطوابق.فضلا عن اشرافها الهندسي لمشروعي معمل تصليح ألآليات ومديرية شرطة بابل وهما متوقفان عن العمل حاليا بسبب قلة السيولة المالية.

وأكدت مديرة عام الدائرة ان الدائرة تسعى حاليا بالحصول على عقود جديدة من خلال صندوق أعادة أعمار المناطق المحررة .





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