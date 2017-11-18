خورشيد شوزي يسافر بالأدب عبر التاريخ

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ضمن منشورات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين السوريين صدر مؤخراً كتاب “الأدب عبر التاريخ” للكاتب خورشيد شوزي وهو دراسة لوضع الأدب الإنساني تحت المجهر النقدي من حيث غاياته، وماهيته، ومواده، وبداياته.وحاول الكاتب أن يضعها بين يدي القارئ، حيث استعرض هذه النماذج، متوقفاً عند بعض أسماء الأعلام التي أسهمت في وضع حجر الأساس للأدب الإنساني. والكتاب مقسم إلى جزأين:الجزء الأول، وفيه ربط بين الأدب ومفاهيم تندرج في خانة الأدب، وهذه المفاهيم لها عقود شراكة مع الأدب، تطورت وتوسعت بالتزامن مع تطور الأدب.وفي هذا الجزء نجد :الأدب والكتابة ـ اللغة والأدب ـ الأديب اصطلاحاً ـ الأدب في التاريخ (نظرة مقارنة) ـ المثولوجيا والأدب ـ الأدب والعقيدة ـ الأدب والحياة ـ الأدب والأديب الكردي والجزء الثاني، عنوانه “منابع الآداب التي خلقت أدبنا الحالي”، وفيه دراسة أدبية وتاريخية لآداب أثرت وتؤثر للآن في آدابنا الحالية والتي تعتبر روافد لهذه الآداب، ومن بينها:

1ـ الأدب الفرعوني: النشأة الأولى للأدب من حيث الكتابة والفن والتعليم ـ دور ومنزلة الأم عند الفراعنة ـ الأدب والعقائد الدينية ـ الميثولوجيا الفرعونية ـ القصص والحكايا الواقعية.

2ـ الأدب الإغريقي: لمحة تاريخية ـ الحضارة الاغريقية المدونة ـ الفكر الميثولوجي والإنساني عند الإغريق ـ مراحل نشأة الأدب ـ العصور الأدبية بدءًا من العصر السابق لهوميروس وحتى أفول نجم المجتمع الإغريقي.

3ـ الأدب الروماني: مرحلة النشأة والتقليد والاقتباس ـ عصر الخطابة والنثر والشعر اللاتيني (العصر الذهبي) ـ الملاحم والفنون الشعرية ـ الأدب الروماني بعد الميلاد ومراحله ـ الأدب الروماني البيزنطي.

4ـ المسيحية والأدب: المسيحية والفلسفة اليونانية ـ تأثير المسيحية في التقاليد الأدبية ـ الحاجة إلى المقدس ـ الأدب واللاهوت المسيحي ـ المسيحية وفنون الرسم والنحت ـ العصور الأدبية والدين ـ الآداب الشعبية ـ الأدب والدين في العصرين الوسيط والنهضة.

5ـ الإسلام والأدب: الإسلام والزهد ـ التصوف ـ الصوفية في الإسلام.

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