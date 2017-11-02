خلال زيارته دار ثقافة الاطفال .. الدكتور جابر الجابري: نستمد وجودنا من ارواح الشهداء التي جاورت ربها في عليين

كتبت/ إخلاص العامري تصوير/ علي الربيعي

كلي عجز امام ابتسامتهم الذابلة وعيونهم الحائرة التي راحت تجوب وجوه الحاضرين بحثاَ عن أيادٍ حنونة تمسح على رؤوسهم وتبعث في قلوبهم نبض الحياة الذي غادرهم حينما أودع آباؤهم الثرى….تحت شعار ( فرحتهم سعادتنا ) وبرعاية الدكتور شفيق المهدي أقامت دائرة الفنون التشكيلية بالتعاون مع مركز أريدو للتجميل ومشاركة فاعلة لدار ثقافة الأطفال بمعرض لمطبوعاتها من مجلتي والمزمار والسلسة القصصية وبحضور الدكتور جابر الجابري الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار والسفير السويسري في العراق السيد هانس بيتر لنتس ومنظمة دعم بلا حدود لحقوق الإنسان ومنظمة فرحة يتيم ورشة عمل لتعليم فن الرسم لمجموعة من أبناء شهداء الجيش العراقي والحشد الشعبي.. السيد الجابري الذي سبقت دموعه كلماته وهو يحتضن أبناء الشهداء قال في كلمته : –

– سلام على اماناتنا التي لا يستطيع حملها الجبال والسماوات والارضين . السلام على الأيدي التي رعت وحنت وتالمت واقتربت من روح اليتيم وحالات البؤس التي اراد الأعداء فرضها علينا . الشهداء هم من منحونا كرامة العيش ومواصلة الحياة ووجودنا مستمد من أرواحهم التي جاورت ربها في عليين واضاف: –

– يا ابناء الشهداء اسال الله ان يمكننا من خدمتكم والوفاء لأبائكم ويعطينا القدرة التي أعطيت لهم لنكون مثل قوتهم وصلابتهم لا أقول عنكم ايتاما بل انتم امانات مقدسة في اعناقنا واختتم حديثه بكلمة شكر الى كل من سعى خطوة بأتجاه طفل وفتح قلبه ليقاسمه هم يتمه ويزيل عنه بعضا من هذا الالم .

اما الدكتور شفيق المهدي مدير عام دار ثقافة الأطفال فقد قال :-

– هي ليست كلمة وانما اود القول ان بكاء الفرسان ليس كبكاء الجبناء. شكري وتقديري كبيرين الى كل من ساهم في هذا النشاط فهدفه اسمى من اي هدف اخر، علينا مواصلة العطاء لتوفير حياة امنة لأبناء الشهداء حصرا لان وجودنا مرتبط باستشهادهم .

سفير الطفل العراقي الفنان هاشم السلمان تغلب على مرضه وحاول جاهدا ان يشارك الأطفال يومهم من خلال مجموعة من الالعاب السحرية التي استمتع بها الجميع بعدها اودع الأطفال بعضا من احلامهم الغضة اوراق بيضاء وراحوا يرسمون عليها حياة تمنوها في الخيال فكان الأب العامل المشترك لجميع لوحاتهم ليكون مسك ختام هذه الفعالية توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين فيها من حقائب مدرسية وقرطاسية فضلا عن مجلتي والمزمار والسلسلة القصصية



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