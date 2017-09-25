خبير قانوني: للبرلمان حق إقالة معصوم بتهمة “الخيانة العظمى” في حال صوت على الاستفتاء

بغداد / البينة الجديدة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، إمكانية تصويت البرلمان على إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم “بتهمة الخيانة العظمى” او انتهاك الدستور في حال صوت على الاستفتاء.وقال حرب إن “هناك عدة طرق لإقالة رئيس الجمهورية من منصبه ومنها الحنث باليمين او انتهاك الدستور او الخيانة العظمى”.واضاف انه “في حال صوت رئيس الجمهورية على الاستفتاء يحق للبرلمان التصويت على قرار اتهامه بالخيانة او انتهاك الدستور ورفع قرار التصويت للمحكمة الاتحادية”، مشيرا الى ان “للمحكمة المصادقة على القرار وإعادته للبرلمان لغرض التصويت على اقالته”.ولفت حرب الى ان “التصويت يجب ان يتم بالأغلبية العظمى بواقع 265 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان”، موضحا ان “منصب الرئيس يشغله احد نواب الرئيس باختيار احدهما من قبل البرلمان اذ لا يوجد في العراق منصب نائب اول”.



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