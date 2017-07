البينة الجديدة / القسم الفني

ألغت النجمة البريطانية أديل آخر حفلين ضمن جولتها العالمية بعد أن كانا مقررين في مطلع الأسبوع باستاد ويمبلي في لندن. وذلك بعد أن نصحها طبيب الحنجرة بعدم الغناء بسبب تضرر أحبالها الصوتية. علماً أنها قدمت حفلين أمام حشود ويمبلي، إلا أن صوتها كان يعاني. وعبّرت عن أسفها عبر حسابها على تويتر معلنة أنها لن تغني على طريقة الـPlayback حتى لا تخدع جمهورها. فيما قالت أنه يمكن استرجاع ثمن التذاكر إذا لم تتحدد مواعيد أخرى للحفلين.



