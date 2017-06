خاتم زواج وفاء الكيلاني وتيم حسن.. لن تتخيلوا قيمته!

البينة الجديدة / القسم الفني

مازالت أصداء مفاجأة زواج الفنان تيم حسن بالإعلامية وفاء الكيلاني تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم تداول أكبر كم من الأخبار عن ارتباطهما و تفاصيله ، لتكون آخر هذه المستجدات هو ثمن خاتم الزواج!حيث كشفت بعض التقارير الصحفية عن ثمن خاتم الزواج الذي قدمه تيم حسن لوفاء الكيلاني في عقد قرانهما، ليقال إنه يقدر بـ 3 آلاف دولار، وأن الأخيرة طلبت من تيم أن يجهز لها منزلين أحدهما في مصر والآخر في لبنان ، حيث مكان عملها هناك . و أشارت بعض التقارير إلى أن حفل زفاف تيم حسن ووفاء الكيلاني سوف يتم بعد عيد الفطر مباشرة ، حيث إنهما سيحرصان على دعوة أصدقائهما الذين لم يتمكنا مــن دعوتهما فـــي عقد قرانهما.

