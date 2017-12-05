حيدر العبادي والحرب على الفساد

* أ.د.قاسم حسين صالح

تعد الحرب على الفساد في العراق أعقد وأخطر من الحرب على داعش، لأكثر من سبب ،اهمها:ان السياسيين تضامنوا مع السيد العبادي في حربه على الارهاب ،وكان العراقيون جميعهم معه..ويعني هذا سيكولوجيا ان الرجل كان يشعر بالأمان على حياته ويعتز بالثقة التي منحته الشجاعة على ان يمكّن العراقيين الشجعان بتحقيق نصر تاريخي على اكبر واشرس قوة ارهابية شهدها العالم. غير ان اعلانه شن الحرب ضد الفساد يختلف تماما، فاذا كان عدوه (داعش) مكشوفا له وبعيدا عنه، فان كبار الفاسدين والمنتفعين معروفون ما يعني ان حياته في خطر اكيد فالانتهازيون وعدد كبير من المنتمين للأحزاب سيقفون مع الفاسدين بل انه اوضح بجلاء خطر الفاسدين عليه بخطابه امام طلبة جامعة بغداد (الفاسدون موجودون بيننا وبين أضلعنا، 27/11/ 2017).

منذ بدء اعلان السيد حيدر العبادي حملته ضد الفساد،تابعنا الرأي العام بعدد من الأسئلة نختزلها بسؤالين:

• هل ترى ان السيد حيدر العبادي جاد فعلا في محاسبة الفاسدين،ودعوته لهم « بتسليم الأموال المسروقة والا فانهم سيخسرون اموالهم وحريتهم»؟

(27/11) قال السيد حيدر العبادي بخطابه في جامعة بغداد:( الفساد مافيا، يملكون المال،..فضائيات، قدرات،يستطيعون أن يثبتوا انهم الحريصون على المجتمع، وهم الذين يحاربون الفساد..ولكنهم آباء الفساد وزعماء الفساد).

يميل المزاج الشعبي العراقي الى ان يلقى القبض على الفاسدين في اسبوع، فيما القضية تواجه صعوبات وتعقيدات قانونية واجرائية اولها ان الحكومة لا تمتلك قانونا ينظم عملها التنفيذي، وان الامر يحتاج الى تعديل الأنظمة التي تساعد على الفساد.. فالنظام القائم هو (الأب)المسؤول عن استشراء الفساد. وهنالك خياران يخلقان في موازنة ايجابياتهما وسلبياتهما حالة صراع امام متخذ القرار، الأول يرى البدء بالطبقة الصغيرة والوسطى من الفاسدين، لتكون إنذاراً للفاسدين الكبار يدفعهم إلى إعادة الأموال والأصول للحكومة الاتحادية، والثاني يرى ضرورة البدء بضرب كبار الفاسدين . ويبدو ان الادارة الأمريكية مع هذا الرأي نقلا عن جريدة الأخبار اللبنانية في (28 /11/ 2017)التي افادت بأن وفوداً أميركية وجّهت للسيد العبادي (حزمة نصائح حول كيفية إدارة الحرب ضد الفساد) تضمن له «الانتصار على الفاسدين» جاء في واحدة منها التأكيد على (استرجاع الأموال من الفاسدين لتجفيف منابع قوتهم) . الحقيقة المؤكدة، ان الحرب على الفساد في العراق قد بدأت فعلا، وان احتمالاتها معقدة وتضحياتها كبيرة اخطرها انها تستهدف حياة السيد العبادي نفسه. غير انها لن تكتمل الا باسترجاع عقارات الدولة المستلبة من قادة أحزاب السلطة، ومعالجة الفساد المشرعن الذي وهب الرئاسات الثلاث رواتب وامتيازات خيالية. ولن تنجح الا بأن يدرك المواطن ان الوقوف متفرجا او مشككا يضعفها وان عليه ان يكون معها حتى لو كان يرى فيما يجري لعبة او ملهاة، وان تتضمن قائمة الفاسدين حيتانا كبار، وأن يتم تشكيل محكمة من قضاة مستقلين سياسيا تعمل على تفعيل مادة (من أين لك هذا؟) ،وبدونها فان خذلانا أقسى سيصيب العراقيين ويدفع بهم اما الى ان يستسلموا ويبقوا بؤساء او اقتحام الخضراء .