من اليمن / بسمة القائد

مهد الروح تراتيل على أطراف أحلامي

شرنقة القلب مازالت تتنفس بين قطاف اللهفة

شهيق الحب يداعب زهور الصقيع في براري الشوق

وعلى الضفة الأخرى تئن بعض خيالات الوجع

سهاد هواجس رمادية تضيع في زحام القمر وحين يبدأ توقيت الحلم اكون أنا أنثى من خيال وتكون أنت كل أساطير الشوق في مدن السحاب

أضيئي كما البدر أيتها الفاتنة هذا صوتك يدعوني

يا امرأة من زمن الحزن تحرري اعيدي ترتيب الغيمات

بلون النور يأتيني وحيك يدثر الروح بأيات الفرح

وينثر في ندوب الحياة زهور السكينة

ظِل الروح نبي الأمنيات أنت حياة ثانية



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