حياة الشمري في مجموعتها الشعرية (أنا وسربُ القطا): صور شعرية مكثفة تصدر عن خيال ابداعي

قراءة / أحمد البياتي



(أنا وسربُ القطا) مجموعة شعرية للشاعرة حياة الشمري صدرت عن شركة العارف للأعمال ش . م .م . بيروت – لبنان وهي من القطع المتوسط وتضمنت مقدمة نقدية ل أ . د .عبد الرضا علي واحتوت على 49 نصا نثريا .

بدءاً اقول ان ما تؤمن به الشاعرة حياة هو الذي ينتصر في شعرها ، لذلك فان مستفزات الكتابة الشعرية تنتجها المخرجات الإجتماعية او السياسية ، إذ أن مستفزات القصيدة تمتد بين الدهشة والجنون وتباغت الشاعرة في اماكن واوقات لاتتوقعها ، وعليه نتيقن تماماً ان اللحظة الشعرية لحظة ماكرة حين تأتي لابد للشاعرة ان تتشبث بتلاليبها بكل ما أوتيت من لغة وتجربة ومعرفة .



في قصيدة ( آن للثلجِ أنْ يتدفّأ ) ص 14 تقول :

أنتَ المختبئ في قامتي

فألبِسْها شوقَكَ

الضحى يتنهدُ لقطافِ الثمر

لاتكسرْ صوتي في صدري

وكنْ وقتي

ليسجد الغبشُ بأناملِكَ على خصري

دعنا ندفِّى الثلجَ

دعنا للَّهفةِ نتدفقُ

فالتماعُ العيونِ بانتظارِنا

الإبداع هو أن تأتي بشيء جديد لم يسبقك اليه احد سواء على مستوى الكلمة او الموضوعة او على صعيد الصورة الشعرية ، وهذه الصورة الشعرية هي الأهم بالنسبة للشاعرة لأنها تعطي الشعر كل شيء كي يعيده اليها بأفضل مما أعطته ، واللغة في الكتابة الشعرية تعتبر ركناً أساسياً ومهماً إذ لاتنهض من دونها القصيدة .

في قصيدة ( الذات في الأنا ) ص 18 تقول :

الصوتُ القادمُ ذاتٌ .. همسُ نبعٍ

أصهرُ الذاتَ في الأنا على موجاتِ ريحٍ

ضفافُها ألقٌ ، وضفائرُها أُفق

لاأريدُ زمناً يتخثَّرُ .. لا أريدُ معانيَ تدورُ وتدورُ كقوسِ

عدم

لاأُريدُ تأويلاً ، ولا نفيا

سأقفزُ في كينونتي ، وأصهرُ الذاتَ في الأنا

فتراتيلُ نوارسي على ساحلي الأزليِّ ملاحم

استعملت لغة واقعية فاعلة معها خيالها كي تعكس الحقيقة ، وكان هذا الخيال التجسيدي صورها الدالة للكشف عن تشكيلات جديدة للإحساس وفيها مقدرة على الإلتحام بالأشياء والموضوعات ، واللغة لديها اعادة انتاج للمعاناة ، رؤاها وقصائدها تتوافر على شكل فني ثري ، ولعل ثقافتها الأدبية واللغوية قد شكلت لديها فاعلية مؤثرة لإظهار حالة الانتماء الوطني واندفاعها الى حالات التفاؤل والاطمئنان .

في قصيدة ( راحةُ الانتظار ) ص 23 تقول :

اتكئ على راحةِ الحنينِ صباحَ مساء

أغرقُ في صورتكِ

أُنبتُكَ زهرةً في عروقي

فتحلّقً روحي بلا أجنحة

أنتظرُكَ ، فأسمو فوقَ جراحاتي

أنتظرُكَ ، فألتقي فرحي الصامتَ

شوقي اليكَ يصطفيني

يشدُّ نجوايَ

فأتكئ على راحةِ الانتظار .

الشاعرة حياة امتلكت رؤيا خاصة بها، تختزل موقفها الفكري والجمالي من الحياة والشعر والعالم ، رؤيا تجددها من الداخل وتجعل من عملها الشعري وحدات متفاعلة داخل سياق رؤيوي متجانس شديد الفاعلية ، في مجموعتها الشعرية هذه نظرت الى بداية النصوص ونهاياتها فوجدت انها ترفع من وتيرة توتر التجربة وتثري المعنى وتطلقه في فضاءات عدة تيسر قراءات كثيرة تخصب دلالاتها .

في قصيدة ( لقاء ) ص 37 تقول :

أُلمْلِمُ شتاتَ الروحِ في قعرِ قنّينةٍ خجلى

وليس لأنفاسي قمرٌ يشقُ عذريَّةَ فجرِكَ كي أستريحَ

لوني ضائعٌ يبحثُ عن مساحةٍ في صدرِك

وأجنحتي سابقت الريحَ ، وداعبت الأثير

لتصلَ إلى محطّاتِكَ وهيَ نشوى بالهيام

فهلْ من عناقٍ لمنْ أوهنَهُ السفرُ

وأضاعَ دموعَهُ في شهقةِ الروح ؟

حبيبي أطلقْ صدرَكَ جمراً يُحفّزُني على الكلام

لأُعلِنَ تمرُّدي على ظِلّي المختبىء في ظلامِ الخوف .

اذا كان النص الشعري يبحث عن معنى للحقيقة ،فان المعنى الملتقط يكون تحت أوجه عدة ، لذلك فان عودة النهاية في النص الى احضان البداية والتواشج معها يعني تشابك اللحظة النفسية واللحظة الشعورية مع لحظات التأمل في جوانب أخرى .

في قصيدة ( تساؤل ) ص 39 تقول :

الصبحُ يتمطَّى

يسحبُني

تسافرُ الهواجسُ في جسدي

أ يدلفُ عمري لشبابهِ حينَ ألقاك ؟

أ أرمي الزمنَ من نافذتي ،

وأتلبسُ بعطرِك ليذوبَ زمني على شفتيك

وتتدفأ فيروزُ على كانوني ؟

من حق الشاعرة أن تحلّق في سماء المعاني والابتكار اللغوي والتجديد والتعبير ، إذ يبقى هاجسها البحث عن الصورة النادرة والجديدة والمختلفة ، والشعر ليس ترتيباً أو تنضيدا للحروف والكلمات ، بل انه صور ومعانٍ وتعابير عن الروح الإنسانية بكل مشاعرها وأحاسيسها بأجمل وأرّق الأشكال .

في قصيدة ( عشقٌ ) ص 42 تقول :

أرتعشُ في النُّعاس

وكصبيَّةٍ يحضنُ خدَها التفاحُ

أُسافرُ لعشقِ جسدِكَ

أُداعبُ ضجيجَ أفكاري

لأصلَ إلى صمتِ ضوئك

فتتناسلُ ذاتي إلى ذوات .

إن التنسيق اللغوي ضمن الجملة الشعرية يجعل المنولوج الداخلي للقصيدة يمتد بتوترات إيقاعية صوتية وهذا مايخلق فضاءً واسعاً من الدلالات الإشارية التي تعطي التعدد الصوتي في توظيف الحوار النسقي ، كما أن الكلمات الشعرية هي دم الشاعرة لامست أناملها الأوتار فصدح جرحها بالنشيد لأن كل قصيدة تحمل موسيقاها الخاصة وعزفها الخاص ، إذاً يمكننا القول ان القصائد الحان تهفو للكلمات .

في قصيدة ( وأمضي ) ص 55 تقول :

أتحاشاك وأنتَ ظلِّي

فكيفَ يتحاشى المرءُ ظلّه ؟

وارقبُ فراشاتِك متحلّقاتٍ على جمري

هي الضواحكُ تغازلُ أجنّتكَ بالتفاحِ ، والخمر

لكنّي سومريةٌ أنتصبُ كالحرفِ البكر

حاملةً مسلَّتي مضرّجةُ بالهوى ,

وأمضي نخلة

تضاجعُ أهلّةَ ضفافِها بقصائدَ

يلهثُ وراءَها الدراويش ،

وأنتَ لا تدري .

أول ماواجهتني به الشاعرة حياة في نصوص هذه المجموعة وانا اتصفحها لغتها الشعرية من حيث المفردات والتراكيب في ما تكتب ، إذ ترسم واقعاً جديداً صار خلفية جديدة لمزاج جديد تعيشه الشاعرة وتنشر قلقها على كل شيء قريب منها من خلال مونولوج بارع تتكرر فيه المناجاة ، ولمست أيضاً ان طبائع الإسلوب والإيقاع متماثلة كونه نفذ الى ضميرها ، أو أنه بث فيها من معاناتها مبتعدة عن العبارة الفضفاضة.

في قصيدة ( أنا … وسربُ القطا ) ص 49 تقول :

أسربَ القَطا هل من يُعيرُ جناحَهُ

لعلّي إلى من قد هُويتُ أطيرُ

(( للمجنون ، وتُنسبُ أيضاً للعبّاس بن الأحنف ))

دفءٌ لفراشِ العاشقِ

هي صدرٌ ناهدٌ يتحسّرُ لوعةً

دفءٌ لضحكةٍ أينعتْ أزاهيرَ السما

خجلى تطوّقُ خصرَها أحلامُ اللقا

أيّها الموجُ القادمُ في المسا

سأذوبُ في صدرِ حبيبي

كعطرِ الصبا

لاتتعجبْ ، فأنا واحدةٌ من سربِ القَطا .

شكلت اللغة عند الشاعرة حياة في كتاباتها الشعرية ركناً أساسياً ومهماً على اعتبار أنها موطن الهزّة الشعرية وانعاش وتجسيد للفاعلية الشعرية واختزال لكيانها المادي ، لذلك جعلتنا الشاعرة في هذه المجموعة نتحسس الدلالات الساطعة من حيث البناء في هيكل القصائد الممتلئة بالحرارة والشاعرية .

في قصيدة ( إصرار ) ص 61 تقول :

أنفضُ اسمي عندَ بواباتِ القلق

وأُلقي بشباكِ السهادِ على زبدِ الضفاف

أخلعُ حروفيَ الساخنةَ من لوحِكَ الطيني

ولن أدعَ غيمةَ أفكاري تمطرُ لك

حتى وإنْ صليتَ صلاةَ الانحناء

فإليكَ عني

وتزودْ بالهذيان ،

واتركني أنضج

فإنّكَ لا تستطيعُ إلاّ مضاجعةَ الرَّغاوى .

صورها الشعرية مكثفة لا تصدر عن خيال ابداعي فقط وانما عن خيال تجسيدي ايضا، فكل صورة من صورها الشعرية هي منقولة عن حسها الرؤيوي تاليفاً وتسوية كونها أيقنت مسبقا الى ما تذهب اليه في نداءآتها الشعرية بمختلف وسائل التعبير من إجل توصيل رسالتها الى المتلقي .