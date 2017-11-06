قاسم داود الربيعي

عتيٌ يصرعني السهد

تصرخ بي نسور الاسى

تتقاذفني امواج القلق

اطارد شبح الرقاد

ارنو لصباحاتٍ يعطرها الحب

اعرف غمام الصيف خداع والحب زهرة دفلى

انسج من الصدق ثيابي

مدني تبيع الريح

وعمري شمعة اوقدتها للعشق

قالوا انك مجنون يا هذا

سمراءك تبيع وحدتها لمن يهوى

كنا تقاسمنا الليل هياما

نرسم فردوس الغد

ادركت ان الحب (عسل مغشوش)

فخلعت وريقات املي

استبدلتها بأشجار الوجع

تنمو في حشاشاتي

اصغي لشدو الطير المأسور

وانا بين الاغلال اعيش جنون الرغبة

ابحث عن وهمي المطمور بقاع النيل



شارك الخبر