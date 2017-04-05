حمودي يدعو اليابان إلى تنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق

بغداد / البينة الجديدة

دعا عضو هيئة رئاسة البرلمان همام حمودي امس الثلاثاء، اليابان إلى تنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق أهمها تأهيل المصانع العراقية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات عالمية لدحر «داعش»وقال المكتب الإعلامي لحمودي في بيان إن «حمودي التقى بوفدين كندي وياباني في اطار مجريات اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في بنغلادش».وطالب حمودي، بحسب البيان، بـ»توسيع النطاق المعلوماتي بمحاربة الارهاب، وامن العالم لا يحتمل المزيد من الإنتظار»، داعيا المجتمع الدولي إلى «ضرورة توسيع النطاق المعلوماتي لمحاربة الارهاب» وأشار إلى أن «تحقيق امن وسلامة شعوب العالم مهم للغاية ولا يحتمل المزيد من الانتظار ، لافتا وجوب اتخاذ اجراءات عالمية فورية لدحر داعش» وأوضح البيان أن «حمودي أكد خلال اجتماع مع الوفد النيابي الياباني على اهمية الدخول بمشاريع استثمارية كبرى داخل العراق، لاسيما بمجالي بناء المدارس وتأهيل المصانع العراقية». وأكد حمودي، أن «التعاون الاقتصادي بات اساس تطور دول العالم وتنمية العلاقات بين شعوبها».

