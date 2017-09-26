حمودي وسياسة بعض الاحزاب

الشيخ مزعل ال صيهود

اول ما سمعتُ هذه الاغنية الهابطة بباص كيا متنقل بين باب الشرجي وباب المعظم في بغداد، استغربتُ من كلماتها التي تصف حمودي: «حمودي مو ابنا يشتغل ميجيب لنا …عايف أمه وخواته يشتغل لحبيباته»..

استغربتُ من اخلاقيات حمودي المنحطة، والذي يترك الأهم وهي عائلته أمه واخواته، ويبذر امواله لاجل حبيباته، وفِي داخلي حقدتُ على حمودي هذا وتصورتهُ بشكل مراهق طائش يركض خلف سراب شهواته المستعرة بين حضن فتاة لأخرى بينما أمه واخواته يعانين شظف العيش والحرمان!

وبينما انا منشغل في استذكار أشباه حمودي من المراهقين فكريا وسلوكيا واجتماعيا وحتى سياسيا في مجتمعنا، تذكرتُ حال بعض الاحزاب!

فبعضها هو حمودي يأخذُ اللقمة من أيتام البصرة والعمارة وذي قار والكوت( المحافظات النفطية في الجنوب) حمودي الاحزاب يسرق اللقمة من افواه ايتام الجنوب يعملون في جمع القواطي ( علب القصدير) في تلال النفايات المنتشرة في الجنوب، ويزقها في بُطُون الإرهابيين والانفصاليين!

حمودي يكتفي بالمناصب المهمة له وعوائل ساسته المقدسين بينما يتنافس الشباب على التعيين ولو بصفة شرطي ( في اخر تقديم على وظيفة شرطي في وزارة الداخلية قدم اكثر من ٢٠٠ الف شاب عراقي على المهنة خلال يوم واحد من فتح التقديم)!

حمودي يرسل الاموال الى ما وراء المحيطات حيث أرصدة ساسته وفلله المفروشة و(حبيباته) المتسربلات بالحلي والجواهر، بينما نساء الشهداء يعانين الامرين في مراجعات الدوائر لإكمال راتب التقاعد!

حمودي ورغم ان محافظات الجنوب هي آمنة منذ ٢٠٠٣ ومليئة بحقول النفط والسياحة الدينية (المراقد) والآثارية ( اثار سومر وبابل) والطبيعية ( الأهوار)… لكن خدماتها اسوأ من خدمات جمهورية جزر القمر الشقيقة( يقال انها دولة عربية)! حمودي نفذ وعده بإنجاز اكبر نهضة زراعية بان اصبحت لدينا اكبر مزرعة شهداء في العالم كله!

حمودي يأخذ اللقمة من فم البصرة ليضعها في حلق البارزاني خشية الا ينفصل عنهم!

حمودي يطالبنا بالصلاة وهو لا يصلي ويحدثنا عن الأمانة وهو يسرق ويخطب في الزهد وهو يسرف ويحاضر في العفة وهو فاجر.

ثم راجعتُ نفسي، فاذا حمودي المراهق الذي تذكره الاغنية اهون بالف مرة من حمودي السياسي فحمودي المراهق يشتغل بعرق جبينه ولم يأخذ من احد او يتاجر بمال وحقوق احد، فيما حمودي السياسي تاجر باسم المذهب قد يلام حمودي المراهق في صرفه الاموال على حبيباته وتركه لامه واخواته، لكن حمودي السياسي قد أسرف في صرفها على الجميع. اني وجدتُ ان حمودي المراهق احسن بكثير من حمودي السياسي» .

