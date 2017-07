البينة الجديدة / القسم الفني

إحتفل الفنان المصري حكيم بإطلاق أغنيته الجديدة «على وضعك» والتي أُطلقت رسمياً على YouTube وعبر شاشات التلفزة أمس الاول. وقال خلال مؤتمرٍ صحفي مصغر أقيم احتفاء بإطلاق الأغنية أن تكلفة إنتاجها وتصويرها تجاوزت مليوني جنيه، مشيراً إلى أنه كان حريصاً على خروجها بأفضل صورة. وأعلن الفنان الشعبي توقفه عن إصدار ألبومات غنائية مؤكداً على أنه سيكتفي بإصدار أغنية منفردة كل 3 شهور خلال الفترة المقبلة .

