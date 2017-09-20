حكومة بابل تؤكد دعمها للارتقاء بمستوى التعليم العالي

بابل- علي شريف

اكد محافظ بابل صادق السلطاني استعداد الحكومة المحلية لدعم كافة الخطوات الهادفة للارتقاء بمستوى التعليم العالي في المحافظة0 وقال المحافظ السلطاني خلال زيارته الى كلية المستقبل الجامعة: ان الحكومة المحلية اذ تبارك للجامعة افتتاحها لمجموعتها الطبية هذا العام فاننا نؤكد استعدادنا الدائم لدعم كافة الجهود والمبادرات الرامية الى النهوض بمستوى الجامعات والكليات في المحافظة وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق المتبادل بين الحكومة المحلية والجامعة والوزارة0وبارك السلطاني جهود كلية المستقبل الجامعة في افتتاح كليات جديدة تختص بالمجموعة الطبية خدمة للمحافظة والبلد0وفي سياق اخر حضر محافظ بابل صادق السلطاني الجلسة الاعتيادية لمجلس المحافظة التي ناقشت الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واهمها موضوعة افتتاح مدراس اخرى للمتميزين والمتميزات في المحافظة وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة اضافة الى التصويت على تفعيل النظام الداخلي للمجلس من اجل انتظام سير الجلسات اضافة الى التصويت على تمليك الاراضي المتجاوز عليها من قبل ذوي الشهداء من الذين لا يملكون سكنا آخر0



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