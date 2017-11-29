حقوق الانسان النيابية تتهم حزب بارزاني بتهديم وحرق منازل النازحين في نينوى

بغداد / البينة الجديدة

اتهمت لجنة حقوق الانسان النيابية، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتهديم وحرق منازل النازحين في نينوى، فيما دعت الحكومة والمنظمات الانسانية لتحسين اوضاع النازحين.

وقال رئيس اللجنة عبد الرحيم الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، «اننا نثمن الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الامنية، والبدء باعادة النازحين الى مناطقهم المحررة ومنها المناطق التي تمت اعادتها من قوات البيشمركة العائدة الى الحزب الديمقراطي في مناطق نينوى».واضاف الشمري ان «النازحين عند عودتهم الى مناطقهم وجدوا ان منازلهم تم هدمها وحرقها من قبل القوات التابعة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ»اجراء تحقيق عادل وشفاف لغرض اطلاع المجتمع الدولي لما قامت به قوات البيشمركة العائدة الى الحزب الديمقراطي».



شارك الخبر