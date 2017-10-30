حفلان لـ «جورج وسوف» في باريس

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يُحيي الفنان جورج وسوف في 24 و25 نوفمبر المقبل حفلين في القاعة الأسطورية «Folies Bergeres» في باريس. ولقد تم تخصيص هذا الحدث لإعادة اكتشاف الموسوعة الغنائية الخاصة بالفنان الملقب بـ»سلطان الطرب» بعد غيابٍ دام 4 أعوام متتالية عن العاصمة الفرنسية. الأمر الذي دفعه للعودة الى المنطقة الفرنسية بطابعٍ مميز وغير اعتيادي.يشار إلى أن الجمهور قد دشن وسماً خاصاً بهذا الحفل عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت الآراء من المتابعين الذين عبّروا بمعظمهم عن حبهم وترحيبهم بالوسوف.



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