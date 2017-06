أديان حيدر

حاملوا رايات التحرير في الأراضي المحررة شدائد و مصاعب مروا بها لكنهم لم يبالوا بها دمار و خوف لكنهم استمروا في نضالهم من أجل تحرير العراق و أثبتوا أن للحسين أنصارا في كل زمان دمتم لنا بخير يا حشدنا المقدس .

This post has been seen 33 times.