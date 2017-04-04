حسين فهمي يؤكّد: سعاد حسني قُتلت ولم تنتحر!

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أكد الممثل المصري حسين فهمي أن النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني قد قُتلت في لندن عام 2001 ولم تنتحر.وأشار حسين ضمن برنامج “العاشرة مساءً” إلى تلقّيه اتصالاً هاتفياً من حسني قبل وفاتها بأيام تخبره بنيّتها بالعودة الى مصر، وقال: “لو سعاد أرادت أن تنتحر، كان بإمكانها فعل ذلك في سريرها عبر تناول مهدئات بدلاً من إلقاء نفسها من الشرفة”، لافتُا إلى وجود عدد من علامات استفهام في الحادث ببعد جثمان حسني مسافة 6 أمتار عن مكان العقار الذي كانت تسكن به ووجود قطع في سلك الشرفة.كما أشار فهمي الى عدم وجود دماء في مكان سقوط سعاد في الشارع، مستبعداً تماما فكرة الانتحار.