حذف حلقة من مسلسل لا تطفئ الشمس لهذا السبب !!

البينة الجديدة / القسم الفني

أثار مشهد لقاء آدم وحبيبة في مسلسل لا تطفئ الشمس، ردود فعل سلبية من قبل المصريين، بعد ظهور عبارة c.c خاين اي السيسي خاين، على الحائط بجانب حبيبة، وهو ما ادى الى قيام قناة CBC بحذف الحلقة بالكامل . و اعتذرت الشركة المنتجة للمسلسل الذي يخرجه محمد شاكر في بيان ، عن الخطأ الذي وصفته بغير المقصود ، والمتعلق بنص عبارة من مخلفات جماعة الإخوان.وأكدت أن هناك خطأ غير مقصود حدث في مونتاج نسخة الإنترنت من الحلقة، وهو ما تسبب في ظهور النص الكتابي المسيء على الجدار أثناء التصوير، ما تسبب في استياء شعبي.يذكر ان مشهد اللقاء في مسلسل لا تطفئ الشمس، جسده الممثل الشاب احمد مالك بدور آدم، والفنانة الشابة مي الغيطي بدور حبيبة ، اذ ان العبارة المكتوبة على الحائط بجانب حبيبة اثارت جدلاً كبير بين المصريين لعدّها اساءة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



This post has been seen 12 times.