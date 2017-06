جولة موجزة في كتاب حوار الحضارات للأستاذ عكاب سالم الطاهر

الدكتور

محمد جاسم الصبيحاوي

الحضارة واحدة من المعارف التي لم تحظ بالعناية والاهتمام اللازمين من المعنيين بشؤون الفكر الفلسفي والتاريخي ، مع أهميتها في المعرفة العربية والإنسانية لكونها ترتبط في المعرفة بأكثر من صلة بالتراث العربي الإسلامي .

النسق الحضاري

1.ان عبارة «الكتابة ص21 توحي بالعصر القديم ، ولو كان المؤلف استعمل (اللغة) لاندمج في النسق الحضاري ، على اعتبار أن الكتابة هي الشكل الصوري والرمزي للغة .

2.استعمل المؤلف عبارة الحوار بدل الصراع وهذا هو ما يتناسب من الغاية الأساسية والهدف من الكتاب ، ولم نجد ما يشير إلى استخدام القانون المحلي والدولي الكفيل في احداث التوازن والتمهيد إلى الحوار .

3. التنظير للموضوع يجب أن تتبناه المؤسسات لتحقيق الفائدة المرجوة التي جاء بها المؤلف ، أجدر من أن يبقى محصورا في عقول الأفراد .

كشاف بمعنى الكلمة

4. لم يكن الكتاب (تهورا) من المؤلف حسب ما وصفه ، بل هو كشاف بمعنى الكلمة سلط الضوء على التناقض والصراع المزعوم والمفتعل لعمل خصم ضروري للتحفيز الذي بيده زمام الأمور ليبقى متهيئا يقظا خوفاً من انفلات الآمر من يده .

5.اختلاف – اجتهاد – جحيم الآخر – جحيم التفرد – مرآة الفتى نرجس ومرآة البحيرة – نفي النفي – النفي أو الاعتراف جميعها محطات موفقة للدفع باتجاه الموضوع (الحوار) .

6.الحوار يعتمد على الوقائع الظرف الذاتي والموضوعي وهذا هو التجديف والثنائية لكن اعتماد القانون يؤدي إلى الوحدة بعينها .

7. تميز المؤلف بالمام واسع ودقيق ومعرفة بموضوع الحضارات ونشوئها والمبادئ التي تحكمها وتاريخها ومراحل نموها .

8.التاريخ الحقيقي لنشوء الحضارات بدأ بعد انتهاء الدورة الأخيرة من العصر الجليد المسماة بدورة كنز وبداية المدة الدفيئية قبل حوالي تسعة الآف سنة وهو التاريخ الذي ظهر به التدين في عقل الانسان وبدون الدين لا تنهض الحضارة اطلاقاً ، وخرج الإنسان من الكهوف إلى ضفاف البحيرات والانهار وتطور جمع القوت من الصيد للحيوانات الكبيرة إلى الصيد الذي أضيف إليه صيد الأسماك والرعي وبداية الزراعة التي كانت عبارة عن زرع الحدائق الذي انطلق منه الانسان إلى زراعة الحقل .

أداة تنظيم المجتمع

9.حقيقة وتعريف الحضارة انطلقت به في كتابي المعرفة ومراحل الخلق بالجمع بين المعرفة والمجتمع لذلك عرفت الحضارة :»هي أداة تنظيم المجتمع بتوزيع الأدوار عليه كل وفق قابلياته المعرفية المختلفة باستخدام الزمان والمكان . فالحضارة هي المعرفة في المجتمع والاستاذ عكاب استعمل الثقافة بدلا من المعرفة التي هي مفهوم غير قابل للتحديد وغير واضح بالوقت الذي فيه المعرفة محددة بثماني طبقات وواضحة للعيان وفي وسطها تحديدا من طبقة الدين بدأت وظهرت الحضارات .

