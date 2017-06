جورج وأمل كلوني يرزقان بتوأم

البينة الجديدة / القسم الفني

رزقت المحامية لبنانية الأصل أمل كلوني مع زوجها النجم الهوليوودي جورج كلوني الثلاثاء الماضي في لندن توأمين ذكر وأنثى، وهما المولودان الأولان لهما. وقال وكيل أعمال الممثل الأمريكي جورج كلوني أن المحامية لبنانية الأصل أمل كلوني رزقت مع زوجها، الثلاثاء في لندن، توأمين سماهما إيلا وألكسندر، مؤكدا أن الأم والطفلين في صحة جيدة . وأشار المتحدث ستان روزنفيلد أنّ الجميع يشعرون بالسعادة، مضيفا أنّ جورج قد حصل على أدوية مهدئة.يذكر أن المتحدث لم يكشف عن مكان ولادة الطفلين. مع الاشارة أنّ الزوجين حرصا خلال فترة الحمل بالابتعاد عن الأضواء.



