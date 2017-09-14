جمع تواقيع نيابية لإعفاء طلبة المناطق الساخنة من أجور الدراسة والاستضافة في الجامعات

بغداد / البينة الجديدة

أعلنت لجنة التعليم النيابية عن جميع تواقيع نيابية لإصدار قرار يقضي بإعفاء طلبة المناطق الساخنة من أجور الدراسة الموازية والاستضافة في الجامعات.وقالت عضو اللجنة غيداء كمبش إن “العديد من طلبة المناطق الساخنة يعيشون ظروفا مادية صعبة لا تمكنهم من دفع أجور الدراسة الموازية من أصحاب المعدلات القليلة”.وأضافت انه “تم جمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب لإصدار قرار برلماني يقضي بإعفائهم من أجور الدراسة الموازية والاستضافة”، مشيرة الى ان “القرار يسعى إلى شمول طلاب المحافظات الساخنة المقبولين العام الماضي في الدراسة الموازية، بالإضافة إلى شموله طلبة الاستضافة بنصف أجور الموازي».



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