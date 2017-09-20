جمعية الادباء الشعبيين فرع النجف الاشرف تقيم مهرجانا “شعريا” بيوم الغدير

البينة الجديدة

/ حمودي الحديدي

في حضرة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وتزامنا» مع عيد الغدير وايام مهرجان الغدير الحادي عشر أقامت جمعية الادباء الشعبيين العراقيين فرع النجف الاشرف مهرجانا» شعريا» كبيرا» وتحت شعر كلمات من رصاص تحت امرة المرجعية الرشيدة بمناسبة عيد الغدير وتزامنا مع ايام مهرجان الغدير الاعلامي الثقافي الحادي عشر وقد القى كبار شعراء مدينة النجف قصائدهم التي عبرت عن مكانة الامام ابي الحسنين عليه السلام ودوره في الانسانية ونشر العدالة وحكمته في العلم والمعرفة في اصول الدين وكيفية الدفاع عنه وجهاده من اجل رفع راية الاسلام السمحاء وتوالت قصائد الشعراء وسط حضور كبير اكتظت بهم المساحة المخصصة لهم وبحضور رئيس جمعية الادباء الشعبيين في العراق الدكتور جبار فرحان العكيلي والشاعر رياض الركابي مسؤول اللجنة الثقافية في الجمعية والشاعر جواد الكلابي رئيس فرع النجف.



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