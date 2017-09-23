جليل أوقار في (إسطنبول لا تطلقي عليَّ النار)

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«إسطنبول لا تطلقي عليَّ النار» رواية للكاتب التركي جليل أوقار ترجمها إلى العربية مصطفى حمزة وصدرت عن الدار العربية للعلوم- ناشرون ودار ثقافة. حازت هذه الرواية جائزة «الرواية الجنائية» (2013).وفي هذه الرواية، يعود الكاتب جليل أوقار إلى شخصية المحقق الخاص «رمزي أونال» الذي بدأ يحس بالترهل بسبب عدم استلامه قضيةً منذ فترة طويلة نسبياً يطرق بابه أخيراً زبونٌ يقبل بكل شروطه بلا نقاش. إنه الطبيب الشاب كمال أرسان الذي فقد حبيبته بغوم قليون وهي ممرضة في المستشفى الذي يعمل فيه منذ أسبوع. يتصل بها ولا ترد عليه، ويزور بيتها فلا يجد فيه أحداً.يبدأ رمزي أونال بالبحث عنها بدءاً من صديقاتها في المستشفى فيدرك أنها متوارية عن الأنظار نتيجة خوف ما.

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