جديـــــد آفـــــاق أدبيــــــــة .. أدب الاعتــــــــراف ومتـــــــــون أخـــــــــرى

البينة الجديدة / محمد رسن

في الوقت الذي تشهده الساحة الثقافية العراقية من تغييرات كبيرة في ضوء التحولات الهائلة والمتسارعة التي تحاول قوى الشر والظلام انتهاز الفرص كي تغرق البشرية في معضلاتها وتعيد إنتاج مآزقها على غير صعيد ومن غير مصدر تدميراً منهجياً وتلوثاً فكرياً متصاعداً وتكريساً لمفاهيم اجتماعية تئن تحت وطأة الخطاب الثقافي الإقصائي. يجدر القول ان مجلة (آفاق ادبية) التي تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة بوصفها مثابة ثقافية لافتة وهي تتصدى بقوة لهذه الأفكار التدميرية عبر مشروع ثقافي معرفي جمالي تنتقي من خلاله مواضيع وملفات ذات سحر يتجذر في الذاكرة الثقافية الحقة.

عند التصفح نقرأ على الغلاف الداخلي الملون الأول (لاهدنة للفينيق) إضاءة جاءت بقلم «آفاق أدبية» جالت في عوالم الدكتور الناقد حسين سرمك حسن وسبرت أغوار مشروعه الثقافي ، ( هذا الحكيم النفساني والناقد العميق والإنسان برتبة (عراق ركن) كما جاء في قول المجلة في بابها «مفكرة»، إنسان الثقافة بالنسبة إليه بسالة ولا عطلة لها ولا اعتذار فهو الذي يسعى الى حذف الهدنات من الإشتباك الميداني للثقافة . كتب افتتاحية العدد رئيس التحرير الشاعر سلمان داود محمد وكانت بعنوان ( هل * ؟ ) جاء في بعض منها : ( ليس ثمة أدب اعتراف في الأمر ولكن ….هذا ما أجمع عليه غالبية المشتغلين في حقول الثقافة العربية وقد عللوا هذا التشخيص الإطلاقي على وفق تركيب البنية التقبلية لدى المتلقي العربي المتحفظ غالباً والمستهجن في أحايين كثيرة الى حد المقاضاة والتكفير والنبذ الإجتماعي في أقل تقدير لما كتبه ويكتبه بعض الكتاب من اعترافات ذات نبرة واضحة وعالية وبعيدة عن المواربة والزيف والتستر على المسكوت عنه.

وبانتقالة الى باب محور العدد( أدب الإعتراف) حيث شارك فيه (عباس عبد جاسم/ عبد الخالق الركابي/ د.جاسم الخالدي/ منذر عبد الحر/ د.علي متعب جاسم) فيما تضمن باب «الآخر الثقافي» موضوعاً مترجماً من تعريب فاطمة نعيمي) وساهم في باب مرأى وهو المعني بالفن التشكيلي برؤى وكتابة ( حسن عبد الحميد / جاسم عاصي) أما باب المنصة فكان من نصيب ( صباح الأنباري) كما في باب تفكر جاء بقلم (محمد علي النصراوي) وكتب في واحة ضوء على أثر وهو المعني بالدراسات النقدية جاء بأقلام ( رنا صباح خليل/ علي لفتة سعيد/ ياسر جاسم قاسم) وفي باب رؤى كتب ( سعد محمد رحيم/ ماجد الحسن/ ماهر دربال) أما في باب مسرح نقرأ نصاً مسرحياً بقلم (أطياف رشيد) وفي باب الصوت المقابل نقرأ لـ( د.ضياء خضير و د.ماجدة السعد ) في باب إستطلاع نطالع ما استطلعه قحطان جاسم جواد حول الأهمية المقارنة بين الشعراء والروائيين، وفي باب نصوص ساهم فيه شعراً ( شاكر مجيد سيفو/ ليلى السيد/ رلى براق/ غسان حسن محمد/ هناء أحمد )، وفي باب قراءة في نصوص العدد الفائت كتب فيه ( أسامة غانم ) وباب قراءة في سرود العدد الفائت جاء من مشغل (د. جاسم خلف الياس) .. وأخيراً نقراً في باب قناديل في الغلاف الداخلي الأخير من المجلة (سيف مصطفى وهبي .. يتنفس العراق برئتين من ورق) .

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