جامعة بابل تقيم ندوة حوارية عن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية والصحية

بابل – علي شريف

عقدت جامعة بابل – قسم الاعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع كلية الطب مؤخرا ندوة حوارية عن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية والطبية في العراق بحضور معاون عميد كلية الطب الإداري الاستاذ الدكتور مؤيد عمران الغزالي والمعاون العلمي الدكتور مهند عباس الشلاه وعدد كبير من رؤساء الفروع والتدريسين والاطباء من دائرة صحة بابل ونقابة الاطباء وممثلين عن الجهات المعنية في هذا الموضوع من قيادة شرطة المحافظة وشيوخ العشائر وغياب ممثلي الجهات التشريعية ادار الندوة مسؤول العلاقات العامة في الجامعة وتحدث التدريسي في كلية طب الاسنان الدكتور اركان العزاوي عن الحلول وبرمجة المصادر المادية في الاعتداء على الكوادر الطبية ومقارنة توزيع الموارد المالية التي يحصل عليها الطبيب 0 اما من وجهة نظر القانون فقد بينت الدكتورة وسن قاسم الخفاجي رئيسة فرع القانون الخاص في كلية القانون اسباب هذه الاعتداءات منها جهل الافراد بطبيعة التزام الطبيب عند معالجته للمريض اي انه لا يكون ملزما بشفاء المريض وانما بذل العناية قدر المستطاع لتحقق الشفاء0