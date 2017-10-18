جاكي شان يحلم بأوسكار أفضل ممثل

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قال النجم الصيني جاكي شان إنه يتمنى أن يفوز مرة أخرى بالأوسكار، ولكن هذه المرة في فئة «أفضل ممثل» بعد أن حاز على الأوسكار لإنجاز الحياة العام الماضي.

وقال في مقابلة مع موقع «هوليوود ريبورتر»: «لا يتعلق الأمر بالنسبة لي في هذه المرحلة بشباك التذاكر، الأكثر أهمية هو الجمهور ورأيه».

وأضاف: عملت بجد طوال السنوات الماضية لأثبت أنني أجيد القيام بمشاهد الحركة، وأنني مدير ومنتج جيد، وأستطيع كتابة سيناريو، الآن أريد أن يقولوا إن جاكي شان ممثل جيد.

وتابع النجم العالمي أن جائزة «أوسكار إنجاز الحياة» جعلته يأمل في أن يحصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وسيكون هذا أكبر إنجازاته الفنية ويعرض حاليا لجاكي شان في صالات السينما حول العالم فيلم «الأجنبي» من إخراج مارتن كامبل، ويشاركه في البطولة النجم بيرس بروسنان وكاتي لونغ وسايمون كونز، ويجسد فيه دور الأب الذي قرر أن يكتشف الفاعل الحقيقي وراء تفجير أدى إلى مقتل ابنته، حتى يصبح في هجوم أمام الحكومة التي يتهمها بالتواطؤ مع الجناة. ويعد هذا الفيلم الثاني لجاكي شان الذي يتم إنتاجه كاملا باللغة الإنكليزية بعد فيلمه «فتى الكاراتيه» عام 2010.

وانتقد جاكي شان دخول التكنولوجيا على مشاهد الحركة في الأفلام قائلا: كم عدد النجوم الذين ظلوا باقين في العمل حتى الآن، معظمهم توارى عن الأنظار، هوليوود اليوم ومع التكنولوجيا المتوفرة ستجد أن الجميع يمكنه أن يكون سوبر مان، يمكن أن يجعل أي شخص نجم حركة»، مؤكدا أن «القدرة على التمثيل هي الأهم».



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