ثقوب في الذاكرة

خديجة بن كيران

لا تستغرب إن هجرت عيناي الكحل. وغزا شعري الشيب ولا أكترث.. وامتنع جسدي عن عطوره المفضلة.حتى انتهت مدة صلاحيتها.

لا تستغرب،إن لاحظت برودي اتجاه كل شيء حميمي.ونومي المبكر.وهجري لكتبي ودفاتري وجفاف أقلامي.

لا تستغرب ؛إن رأيت غرفتي مليئة بوسائد صغيرة. واحدة تحت رأسي عند النوم. وأخرى فوق رأسي وأنا نائمة.والثالثة بين أحضاني تمدني بالدفء …دفء لا أجده إلا بين الوسائد!

لا تستغرب ؛ إن بات ضجيج الأطفال يصم آذاني.وصراخهم يفقدني صوابي.ولهوهم يثير جنوني.

لا تستغرب ؛إن مررت من أمامي ولم ألمحك.وإن جلست بقربي ولم أمد يدي لتمسك بيدك.وأطبع عليها قبلة ختم لولهي بك.

لا تستغرب .إن رأيتني أكثر من الكلام السخيف.ولا أهتم لتفاصيل كنت أعشقها ولا أتوق لأماكن كنت أجلها..فقد فقدت حِس الوله بالتفاصيل والأماكن

لا تستغرب إن خرجت لساعات طوال .ولم أتصل بك لأسأل عنك .وانتظر عودتك بفارغ الصبر وآذاني على الباب لأسمع طرقاتك .أهرع إليك .كالمجنونة، أمطرك بقبلات وأهمس في أذنك .تأخرت كثيرا ..اشتقتك..

فقد تألمتُ أكثر من اللازم

عانيتُ أكثر من اللازم

أخلصت أكثر من اللازم

أحببتُ أكثر من اللازم

حمامة بيتك؛تطير بجناح واحد

وأينما شعرت بالتعب تحط..

تصدق بفُتات خبز على السطوح

لعلك تكفر عن ذنبك!!

