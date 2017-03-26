ثقافة الأطفال تشارك في مهرجان لقاء الأشقاء الثالث عشر

البينة الجديدة / راوية هاشم

شاركت دار ثقافة الاطفال يوم امس و لمدة ثلاثة ايام في مهرجان لقاء الأشقاء الثالث عشر الذي يقام على قاعات المحطة العالمية لسكك العراق و برعاية وزارة الثقافة و السياحة و الاثار و تحت شعار ( لنصدح عاليا لبغداد الحضارة و السلام) .

و تتمثل مشاركة الدار بعرض الاعمال الفنية المصنوعة يدويا من الاكسسوارات و الحلي فضلا عن عرض مجموعة من المطبوعات المتمثلة بمجلتي ( مجلتي و المزمار) و السلسلة القصصية الصادرة عنها .

و تتضمن فعاليات المهرجان الذي يعد ملتقى الثقافة و الابداع الفكري اقامة جلسات للشعر و الخطابة و المقام العراقي و الانشودة الوطنية و الغناء الريفي و البدوي و عروض مسرحية و اخرى لألعاب الخفة السحرية فضلا عن تنظيم زيارات الى الأماكن المقدسة و التراثية علما ان هذه الفعاليات ستقام في المتحفين العراقي و البغدادي و المركز الثقافي البغدادي و حدائق القشلة في شارع المتنبي .

