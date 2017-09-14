تيار الحكمة الوطني يجدد رفضه استفتاء كردستان ويدعو قادة الاقليم لطاولة الحوار

بغداد / البينة الجديدة

جدد تيار الحكمة الوطني، رفضه إجراء الاستفتاء المزمع عقده الشهر الحالي، من قبل اقليم كردستان العراق، بهدف الاستقلال عن العراق.جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم الثلاثاء ١٢/٩/٢٠١٧.وناقش المجتمعون بشكل مستفيض الاوضاع السياسية على الساحة العراقية لاسيما قضية استفتاء كردستان، معتبرين ذلك تهديداً لوحدة العراق ولايمكن الموافقة عليه باي شكل من الاشكال.وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استكمال الحوار بين المركز والاقليم لحل المسائل العالقة من دون اللجوء الى قرارات متسرعة غير محسوبة قد تنتج عنها عواقب لا تخدم جميع الاطراف. كما اكد المجتمعون ان جميع الملفات المختلف عليها بين بغداد واربيل يمكن ان تحل ولا يوجد امر مستعص، اذا ما احتكم الجميع للغة الحوار الهادئة وابتعد عن لغة التصعيد والتنابز والركون الى مبدأ التنازلات المتبادلة وعدم التمسك بالآراء.

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