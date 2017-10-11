

القاهرة / البينة الجديدة / خاص

برعاية واشراف مباشر من قبل الاستاذ رياض كشكول رئيس اتحاد المثقف العام. تم توقيع كتاب أنطولوجيا الأدب النسوي في العراق للفترة من ـــ 1980 ولغاية 2009 على ارض الكنانة بمصر الحبيبة بحضور الطبقة المثقفة من أدباء ونقاد ومهتمين بالأدب تأليف الشاعر العراقي (عامر الساعدي ) الكتاب يضم نخبة كبيرة من شاعرات وقاصات وروائيات عراقيات ، كتبت للمنجز مقدمتان الأولى مقدمة أولية تعريفية للمؤلف والثانية للناقد والباحث الأستاذ ( محمد شنيشل الربيعي) دراسة نقدية ، تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب ، الباب الأول الشعر ويضم نخبة كبيرة من الشاعرات العراقيات ، الباب الثاني القصة ويضم نخبة جيدة كذلك ، وأخيرا باب الرواية ويضم بداخله نخبة من الروائيات المميزات.

تم تقديم الحوار الأدبي والتقديم لتعريف المنجز من قبل الناقد المستشار المصري صالح شرف الدين الذي ابدع بتعريف مفهوم الأنطولوجيا من الناحية الأدبية والأكاديمية ، حفل التوقيع كان برعاية اتحاد المثقف العراقي الذي يرأسه الأستاذ ( رياض جواد كشكول ) الذي عمل جاهدا على إتمام حفل التوقيع بأجمل صورة ، كان ضمن الحضور لحفل التوقيع الأستاذة ( ميسرة هاشم ) رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلا أقنعة الثقافية والشاعر العراقي الكبير الأستاذ (وليد حسين ) ليشارك فرحة التوقيع ،كذلك وجود الدكتور جليل البيضاني كان حافزا ومرشدا وإنسانا كذلك كان الدور الفاعل للناقد المصري القدير ( إبراهيم موسى النحاس الذي تحدث عن المنجز بقوله:

عن دار المتن للطباعة والتصميم بالعراق أصدر الشاعر العراقي عامر الساعدي ( أنطولوجيا الأدب النسوي العراقي ) في طباعة فاخرة تجاوزت المئتي صفحة , عن الفترة ما بين 1980 إلى 2009 ,وقد قسَّمها إلى ثلاثة أجزاء الأول خاص بالشعر وعرض فيه للسير الذاتية المصحوبة ببعض القصائد لست وعشرين شاعرة عراقية لتضم القائمة أسماء كبيرة وشابة أيضًا مثل ( راوية جبار حسن – أزهار علي حسين – سلامة الصالحي – شذى عسكر نجف – ابتهال بليبل – نجاة عبد الله …وأخريات) ثم جاء الباب الثاني الخاص بالقصة القصيرة ترجم فيه لتسع كاتبات لفن القصة القصيرة مع عرض بعض قصصهن مثل ( منى طلب حسن الصراف – أمل مطر – سهاد البندر – خولة جاسم الناهي – ابتهال خلف – رجاء عبد الزهرة عذير – ميرفت خضير مرزوق- شذى فرج – ليلى عيال ) وأنهى الأنطولوجيا بقسم الرواية وعرض فيه السيرة الذاتية لأربع روائيات مع تلخيص لبعض رواياتهن وشملت القائمة ( وفاء عبد الرازق – هند العميد – رفاه زاير جونة الموسوي – شهرزاد الربيعي ) وقد بدأت الأنطولوجيا بمقدمتين الأولى للشاعر عامر الساعدي والثانية بقلم الناقد والباحث محمد شنيشل الربيعي . وتعد تلك الأنطولوجيا نافذة هامة لمن يريد أن يطلع على الأدب النسوي العراقي .

ونظرًا للدور الثقافي لمصر فقد قام الشاعر عامر الساعدي بعمل حفل توقيع للأنطولوجيا في المركز الثقافي المصري بالقاهرة برعاية اتحاد المثقف العام العراقي بحضور نخبة كبيرة من المبدعين المصريين والجزائريين ورجال الإعلام في احتفالية أدبية كبرى.



شارك الخبر