توطين المهاجرين في طرابلس يعرّضهم للتعذيب أو الإبتزاز

وكالات / البينة الجديدة

قالت منظمة أطباء بلا حدود مؤخرا إن اتفاقا بين إيطاليا و ليبيا لمكافحة تهريب الأشخاص في البلد الواقع في شمال افريقيا سيؤدي إلى عودة المهاجرين إلى معسكرات يجري احتجازهم فيها رغم إرادتهم ما يعرضهم للابتزاز وإساءة المعاملة.وفي فبراير/شباط وقعت إيطاليا مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والتي يؤيدها الاتحاد الأوربي وتعهدت بتقديم تدريبات ومعدات وأموال لمكافحة مهربي البشر .لكن أريان هيهنكامب مدير عام أطباء بلا حدود ورئيس بعثة المنظمة في ليبيا قال إن فكرة تسكين المهاجرين بطريقة إنسانية على الأراضي الليبية «مستحيلة». وقال هيهنكامب للصحفيين في روما بعد وصوله من ليبيا «الاعتقاد خلاف ذلك هو فكرة خطرة.»وأضاف أن أي شخص يعتقد أن ليبيا ملاذ آمن للمهاجرين «من المستحيل في الوقت الراهن الاعتقاد بأن ليبيا يمكن عدّها جزءا من الحل.»ووصف سبعة معسكرات في طرابلس ومحيطها بأنها مراكز اعتقال ينتشر فيها العنف وسوء المعاملة و تسيطر عليها جماعات مسلحة . وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إن حقوق الإنسان يجب احترامها و إن المعسكرات الجديدة يجب فتحها بمساعدة من وكـــالات الأمم المتحدة لكن هذا لم يحدث إلى الآن.ودرب الاتحاد الأوربي نحو 90 شخصا للعمل في خفر السواحل الليبي وتعهدت إيطاليا بتقديم عشرة زوارق دورية على أن يتم تسليم أول زورق بحلول منتصف مايو/أيار.وبعد أن أدى اتفاق بين الاتحاد الأوربي وتركيا إلى إغلاق الطريق البحري إلى اليونان إلى حد كبير العام الماضي أصبح الممر الرئيس للمهاجرين إلى أوربا الآن عبر إيطاليا بواسطة قوارب تنطلق من ليبيا حيث يعمل المهربون مع إفلات من العقاب.وتشير أرقام رسمية إلى أن عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا زاد نحو 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري إلى 24 ألفا وتشير تقديرات إلى أن 600 شخص لاقوا حتفهم أثناء الرحلة المحفوفة بالمخاطر.وكثيرا ما يجري إنقاذ المهاجرين بواسطة جماعات الإغاثة الإنسانية التي باتت تحت تدقيق من محكمة إيطالية بزعم أنها تؤيد عمليات الترحيل. ويعيد خفر السواحل الليبي بالفعل بعض قوارب المهاجرين.وقال هيهنكامب إن أولئك الذين يجري اعادتهم ينتهي بهم المطاف إلى مراكز الاحتجاز نفسها التي كانوا يحاولون الفرار منها.وأضاف أن «نظاما للمعاملة السيئة والابتزاز» يعني أن المهاجرين إما أن يدفعوا للمهربين من أجل العبور عبر البحر أو يواجهوا خطر البيع في شكل من أشكال عمالة السخرة.وتسيطر على ليبيا جماعات مسلحة تتناحر على مناطق للنفوذ منذ الانتفاضة التي شهدتها البلاد في 2011 وتتنافس على السلطة حكومتان واحدة في الشرق والأخرى في طرابلس.وقال عثمان البلبيسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا الأسبوع الماضي «إعادة خفر السواحل الليبي الناس إلى ليبيا مثير للريبة لأنه ينتهي بهم الحال في مراكز احتجاز.»وأضاف «لكن المهربين ما زالوا معروفين ومرئيين. يمكنك مقابلتهم في احد المقاهي في وسط طرابلس.»

