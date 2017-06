تواصل اجتماعات اللجنة العليا لبغداد مدينة الإبداع الأدبي

بغداد / البينة الجديدة

عقدت اللجنة العليا لبغداد مدينة الإبداع الأدبي الاثنين الماضي اجتماعها الثاني خلال شهر رمضان في مقر اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، حيث ضيفت دائرة العلاقات الثقافية العامة الاجتماع الأول، والذي عقد في الموتيل السياحي في الزوراء، متناولين تفاصيل الحديث عن مدينة بغداد ومشاريع اللجنة المستقبلية.

وشارك في الاجتماع الأخير، الذي ترأسته أمينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش، مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة فلاح حسن شاكر، ومدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، ورئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور علي الشلاه، ومدير قسم العلاقات والإعلام في بيت الحكمة مظفر الربيعي والمدير التنفيذي لمشروع بغداد مدينة الإبداع الأدبي/ اليونسكو الدكتور صادق رحمة، والشاعر الدكتور عارف الساعدي عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ورئيس رابطة المجالس الثقافية البغدادية الدكتور صادق الربيعي، ورئيس تحرير جريدة الصباح شوقي عبد الأمير، ورئيس تحرير جريدة صوت بغداد عادل العرداوي.تناول الاجتماع عدة مواضيع أهمها تقريرا موجزا عن إنتاج الفلم الوثائقي، ومبادرة الزائر الأدبي التي قدمها الكاتب شوقي عبد الأمير والشاعر عارف الساعدي.كما ناقش مراحل تهيئة مهرجان المقام العراقي للقصائد المغناة والتي قدمها المؤرخ عادل العرداوي والدكتور صادق رحمة.



