تكريم نادية لطفي

البينة الجديدة / القسم الفني

يُكرِّم مهرجان شرم الشيخ الأفريقي الآسيوي للسينما في دورته الأولى مجموعة من الفنانين الذين أثروا الحياة السينمائية في مصر على مدى عقود وذلك في حفل الإفتتاح الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ يوم 14 سبتمبر الجاري.وأعلنت إدارة المهرجان تفاصيل الدورة الجديدة في مؤتمرٍ صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات. حيث تم الإعلان عن تكريم الفنانة القديرة نادية لطفي، الفنانة فريدة فهمي والفنان عزت العلايلي، بالإضافة إلى المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي. علماً بأن «لطفي» لن تتسلم تكريمها بسبب استمرار مكوثها في مستشفى المعادي العسكري حيث لا تزال تخضع للعلاج منذ نحو عام.وتم خلال المؤتمر الكشف عن العديد من الأنشطة المختلفة ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان التي تقام تحت شعار «مصر آمنة قادرة على مواجهة الإرهاب»، علماً بأن المهرجان من تنظيم جمعية «تضامن شعوب آسيا وأفريقيا»، فيما تم إهداء الدورة الأولى لروح شهداء الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال مواجهة الإرهاب.

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