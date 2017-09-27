تكريم سلمان خان في بريطانيا

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كُرِّم نجم بوليوود سلمان خان بـ»جائزة التنوع العالمي» من مجلس العموم البريطاني حيث استقبله النائب الآسيوي الأصل في البرلمان البريطاني كيث فاز وسلمه الجائزة بحضور أهل صحافة والإعلامي وفاعليات ووجوه معروفة.

وأشاد «فاز» بنجاحاته موضحاً أن هذه الجائزة تُمنج لكل شخصٍ يحقق لنفسه مكانة خاصة ومميّزة بفضل عطائه من أجل التنوّع في العالم،وقال:«سلمان ليس مجرّد نجم السينما الهندية والعالم، إنّما شخص قد فعل وأنجز الكثير من أجل القضايا الإنسانيّة».

بدوره الممثل الهندي شكر كل من ساهم بحصوله على هذه الجائزة وهو يتواجد في بريطانيا من أجل الجولة التي يشارك فيها إلى جانب عددٍ من النجوم وهي «Da-Bangg Tour». علماً أنه يُعتبَر من النجوم الأعلى أجراً في الهند وفي العالم، بحيث يتردد أنه يطالب بنسبة 70% من أرباح فيلم «Race 3» الذي سيبدأ بتصويره قريباً.

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