تقديراً لرسالة دورها الهادف .. تكريم هند صبري عن «حلاوة الدنيا»

البينة الجديدة / القسم الفني

كرّمَت مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي الفنانة هند صبري عن مسلسلها «حلاوة الدنيا» الذي تُجسد فيه شخصية فتاة تكتشف إصابتها بمرض السرطان قبل زواجها بأسابيعٍ قليلة . وكرّمت المؤسسة في حفل سحورها مجموعةً من المشاركين في العمل منهم السيناريست تامر حبيب المُشرف على ورشة السيناريو فضلا عن الفنانة الشابة ياسمين غيث. كما تم تكريم عدد من الإعلاميين والفنانين عن مساهمتهم مع المؤسسة خلال الفترة الماضية منهم سيمون، مي نور الشريف ولمياء فهمي عبد الحميد.تجدر الإشارة إلى أن «صبري» ستواصل تصوير المسلسل حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الجاري وفقاً لجدولٍ يومي.





This post has been seen 25 times.