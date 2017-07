تفعيـــل اتــفــاقــيــة الــتعــاون السينــمــائــيـــة بين الــعــراق وإيــــــــران

بغداد / البينة الجديدة / حمودي غريب

استقبلت مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة الدكتورة إقبال نعيم، ممثل المستشارية الثقافية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد داود معصومي. واللقاء هو التكميلي بين الطرفين لوضع أسس ثابتة وواضحة بمسألة وثيقة التعاون الثقافي بين الجانبين والذي قطفت أولى ثماره بتاريخ 2/5/2017 عندما أقيم مهرجان أسبوع الفيلم الإيراني في بغداد، الذي حقق الصدى الكبير فنيا وإعلاميا إلى جانب حضور متميز للجمهور العراقي لمشاهدة آخر نتاجات السينما الإيرانية . واستعرض الطرفان آليات تفعيل هذه الاتفاقية بما يخدم علاقتهما الثقافية مستعرضين بشكل تفصيلي أصول التعاقد مع الشركات السينمائية الإيرانية بشكل مباشر ورسمي وفق ما ورد في وثيقة التعاون بين الطرفين والحصول على سلة سينمائية متنوعة تضم أحدث الأفلام الإيرانية الاجتماعية والتاريخية لأجل عرضها للجمهور العراقي. وبخصوص التعاون السينمائي، تعهد الجانب الإيراني بإقامة دورات متطورة للفنون السينمائية وتقنياتها داخل العراق أو خارجه وبأيدي خبراء في السينما الإيرانية بشرط تحديث مسألة التقييم العملي للمتدربين للاستفادة الجدية من هذه الدورات، وسيكون أولها دورة بهندسة الصوت السينمائية تلبية سريعة لطلب مدير السينما، ثم تطرق الحديث إلى جاهزية قسم المسارح للمشاركة في المهرجانات المسرحية المتنوعة التي ستقام في إيران نهاية العام الجاري .

