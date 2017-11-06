تفاصيل موازنة 2018.. التعيينات ستكون لهذه الوزارات فقط

مع قرب نهاية العام الحالي 2017 وحلول عام 2018 تتضارب التصريحات الحكومية حول حجم موازنة العام المقبل، وما تتضمنه من مشاريع ونفقات وايرادات، هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق حيث تمكنت بغداد من فرض سيطرتها الكاملة على باي حسن وأفانا النفطية، أكبر الحقول في محافظة كركوك، والتي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني. العام المقبل لن يكون افضل حالا من الاعوام السابقة بحسب مصادر سياسية، حيث يبقى انخفاض اسعار النفط ملقيا بظلاله على موارد الحكومة الاساسية، الا ان خبراء توقعوا ان تتضمن الموازنة برامج تنموية مثل التقليل من مستوى الفقر في البلاد، واكمال المشاريع المتوقفة، لكنها في أحسن الاحوال ستبقى موازنة تقشفية .



ما حجم الموازنة؟

كشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلد 2018، عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى نسبة كردستان منها والبالغة 12.67%.

وبحسب الوثائق فأن قيمة الموازنة بلغت 85 ترليون و331 مليون دينار، بسعر 43.4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل.

وبلغ العجز في الموازنة، بحسب الوثائق 22 ترليون و782 مليون و913 ألفا و506 دنانير.

وكشفت الوثائق أن نسبة كردستان، أصبحت في هذه الموازنة 12.67% فقط.

من جهته، كشف محافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي في منشور على صفحته على فيسبوك ان "قيمة الموازنة الإجمالية للعراق لعام 2018 بلغت (68.250) مليار دولار تقريبا بضمنه عجز قيمته (18.250) مليار دولار"، مبينا ان "نسبة العجز في الموازنة( ٢٦٫٧%)".

الا ان عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، ذكرت ان الحديث عن الموازنة الان ليس صحيحا، مضيفة ان تعديلات كثيرة ستجري عليها في جلسات مجلس الوزراء.

وقالت التميمي في تصريح صحفي ان "الموازنة الاتحادية لعام 2018 لم تصل الى البرلمان لغاية الان"، مبينة ان "مجلس الوزراء سيجري تعديلا على الموازنة في جلساته لانها تحتاج الى تعديلات كثيرة وبالتالي لم تكتمل بشكلها النهائي".

التقشف باق

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تحدثت عن موازنة العام المقبل وقالت ان "الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 ستتضمن تنفيذ شروط البنك وصندوق النقد الدوليين على العراق التي وضعت مقابل إقراضه لسد العجز في موازنته المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط".

واضافت خلال تصريح صحفي أن "الموازنة المقبلة ستكون تقشفية كسابقاتها"، موضحة أن "تخفيض النفقات سيكون برنامجا مهما في الموازنة، وهذه الفقرة خاصة بالرئاسات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية".

ولفتت إلى أن "موازنة العام المقبل ستكون موازنة برامج وليست بنودا كما في الموازنات المالية السابقة".

وزير النفط السابق، عادل عبد المهدي أكد هذا الامر وقال في مقال له ان "الموازنات العراقية تقوم على هيكلية قديمة، تعمق ازمة البلاد الادارية والاقتصادية. وما لم نشهد مفاجآت جذرية، فان موازنة 2018 ستكون مماثلة لموازنة 2017، حاملة ارث وهيكليات سابقاتها، مع غياب الحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر، وستختلف بعض الارقام، لكن التوجهات ستبقى نفسها، من حيث الواردات والنفقات والنتائج".

وأضاف، ان "الكميات المصدرة المقدرة ستكون قريبة ايضاً من موازنة 2017 والبالغة 3.750 مليون/برميل/يوم (3.2 من الجنوب والوسط، 300 من الشمال، و250 من الاقليم)، ذلك ان تم تصدير نفط الشمال وكردستان لمصلحة الخزينة الاتحادية. ما سيجعل الموارد النفطية اعلى بنسبة معينة من تقديرات 2017 (68 ترليون دينار)، بسبب تحولات الموقف التركي وادخال نفط الشمال (واحتمال كردستان ايضاً)، وامكانية التصدير مباشرة عبر فيشخابور/جيهان بعد تحرير الموصل".

بدورها، قدمت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، نورة الجباري، تصورات متفائلة عن موازنة العام المقبل، حيث قالت) ان "اسعار النفط ارتفعت خلال اليومين الاخيرين لاسيما وان النفط العراقي يختلف 6 درجات عن نفط برنت وبالتالي سيوفر اموالا اكثر وسيقل العجز في الموازنة".

وفيما يخص رواتب الموظفين، قالت النائبة، ان "اللجان النيابية تناقش حاليا مع مجلس الوزراء موضوع رواتب الموظفين، لكن لا اعتقد انه ستكون هناك استقطاعات في الموازنة المقبلة"، مشيرة الى ان "التعيينات في موازنة العام المقبل ستنحصر في 3 وزارات فقط هي وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الدفاع".

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي، باسم انطوان ان "موازنة العام 2018 لا تختلف عن موازنة العام الماضي من حيث التقشف والاتجاه الى تقليل النفقات وتعظيم الموارد".

ويشير الى ان "الامر الجيد في الموازنة الجديدة هو اعتمادها على مصادر اخرى غير النفط اي مصادر داخلية للإيرادات"، مبينا ان "هناك توقعات بوصول سعر برميل النفط الى 60 دولارا الامر الذي سينعكس على اموال الموزانة بشكل مباشر".

ويضيف ان "سيطرة الحكومة على نفط كركوك سيضخ مبالغ اضافية الى الموازنة، حيث ان الاخيرة ستعتمد على برامج وخطط لتخفيف الفقر وبرامج الاعمار وليست موازنة تشغيلية فقط".

موازنة ضمن شروط دولية

توصل العراق في الشهر الماضي إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي على مشروع موازنة عام 2018، بما يتماشى مع اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما قالته المؤسسة الدولية في بيان لها في الايام الماضية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد أبرم مع العراق العام الماضي اتفاقا للاستعداد الائتماني بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي وذلك لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي .

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في العراق إلى سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

واقرت موازنة 2017 بمبلغ (79011421000) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليونا واحد عشر مليارا واربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار).

وتدرّجت الموازنات في العراق من 32 مليار دولار حتى تجاوزت 100 مليار في السنوات السابقة، لكنها استنفدت في تغطية النفقات التشغيلية التي تشكل أكثر من 78%، فيما لم تستغل النسبة المتبقية في تحقيق تنمية حقيقية أو توجيهها نحو الاستثمار بسبب الفساد المالي والإداري .

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في العراق إلى سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ، والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتوافق مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها .

واقرت موازنة 2017 بمبلغ (79011421000) ألف دينار (تسعة وسبعين ترليونا واحد عشر مليارا واربعمائة وواحد وعشرين مليون دينار).

وتدرّجت الموازنات في العراق من 32 مليار دولار حتى تجاوزت 100 مليار في السنوات السابقة، لكنها استنفدت في تغطية النفقات التشغيلية التي تشكل أكثر من 78%، فيما لم تستغل النسبة المتبقية في تحقيق تنمية حقيقية أو توجيهها نحو الاستثمار بسبب الفساد المالي والإداري .