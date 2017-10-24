تضمنت اقامة المرسم الحر وعرض مسرحية (الارنب الجائع).. ثقافة الأطفال تشارك في احتفالية المركز التخصصي لرعاية التوحد

البينة الجددة / راوية هاشم

تشارك دار ثقافة الاطفال في الاحتفالية الموسعة التي يقيمها المركز التخصصي لرعاية التوحد واضطرابات النطق وذلك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

وتتمثل مشاركة الدار بتقديم عدد «من الفعاليات الفنية والتوعوية والتربوية لهذه الشريحة التي هي بامس الحاجة للرعاية والتوجيه والارشاد فضلا عن اقامة المرسم الحر وعرض مسرحية (الارنب الجائع) من اخراج وتاليف واداء الفنان المبدع قائد عباس وتقديم انشودة كلنا عراق وفعاليات فنية أخرى وفي لقاء أجريناه مع السيد (فارس مهدي كمال الدين) مدير المركز الذي اعطانا نبذة مختصرة عن المركز قائلا: يقدم المركز مختلف الخدمات التي يحتاجها الاطفال المصابون بالتوحد واضطرابات النطق عن طريق أساتذة متخصصين بهذا المجال مشيرا الى اقسام المركز المتكونة من خمسة هي (التوحد المبكر) و(التوحد البسيط الكلاسيكي) و(التوحد المتوسط )و(التوحد الشديد) اما القسم الاخير فهو خاص باضطرابات النطق ويذكر ان مرض التوحد هو عبارة عن اضطراب عصبي نمائي يصيب المخ في السنوات الثلاث الاولى من عمر الطفل.

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