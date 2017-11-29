تضاريس المعركة ضد الفساد

عبد الزهرة البياتي



اعتراف السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي صراحة وامام الملأ خلال كلمته التي القاها في احتفالية تخرج طلبة جامعة بغداد الدورة(60) دورة التحرير والبناء يوم امس الاول الاثنين بان المعركة ضد الفساد والمفسدين اصعب واعقد واشرس اذا ما قورنت بالمعركة الطاحنة التي تشارف على نهايتها الان ضد تنظيم داعش الارهابي لها اكثر ما يبررها لان مكاشفة الشعب من قبل المسؤول الاعلى ضرورة واجبة كونه اي الشعب حجر الاساس في الحرب المرتقبة ضد المفسدين الذين جلدوه بسياطهم بكل قسوة ووحشية وكانوا سببا مباشرا في وصوله الى حال جعله يصب جام غضبه على اغلب الذين تصدروا المشهد السياسي واغلب ممن ركبوا ظهر(بغلة ) المسؤولية لكنهم فشلوا في تقديم منجزات تليق بتضحيات هذا الشعب الذي (شبع ضيم وظلايم) رغم انه يعيش في وطن يطفو على بحيرة من نفط وتتكالب عليه شركات النفط العملاقة ويحسده الحاسدون المتربصون بخيراته!!.. ان المعركة ضد الفساد المالي والاداري كما نراها وتراها عين رئيس الوزراء تكمن في امور كثيرة ومتشابكة حد اللعنة وفي المقدمة منها اننا في الحرب على داعش عادة ما نكون امام عدو معلوم لكن في حال الفساد فان المفسدين يعيشون بين ظهرانينا وكل له طريقته في التخفي .. هم ياكلون ويشربون ويشخرون وان للفساد مظلات حزبية او غير حزبية تحميه وتتستر عليه وفق مقولة (غطيلي واغطيلك) وان للفساد مافيات تمتلك ما تشاء من الانياب القاطعة والاذرع الفولاذية وان هذه المافيات ترى ان (لحمها) مر وان عملية مضغه ليست يسيرة وهذا يفسر لماذا قالها العبادي بالقلم العريض ان الامر يتطلب تضحيات !!ولابد ان نشير هنا بان التضاريس التي تدور عليها المعركة ضد الفساد هي غاية في الوعورة والمرتفعات الشاهقة والوديان السحيقة والخوانق الضيقة والمنحدرات الخطرة والمخاضات الصعبة والرمال المتحركة وهو ما يستدعي من العبادي ان تكون القوة المهاجمة او المتصدية قد اخذت كفايتها من التدريب العنيف والقتالات الخاصة لاسيما اذا ما عرفنا بان بعض مفاصل المعركة قد تتطلب اشتباكا بالسلاح الابيض!! ولا ينسى السيد العبادي ان يوضح للراي العام بان الفساد اضافة الى ما عنده من (مافيات) فهو يمتلك ايضا موارد مالية هي حصيلة ما سرقه الحرامية وللفساد وسائل اعلام ستتولى خلط الاوراق وتسويف الحقائق والتشويه المتعمد واثارة غبار كثيف لغاية في نفس يعقوب ولكن الرهان معقود على وعي الشعب والرؤية الصحيحة لاجل مواجهة خطر الفاسدين وكشف زيفهم كما يقول السيد العبادي.