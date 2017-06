تصفيات كأس العالم- أوروبا.. ثلاثية مبهرة لليفا مع بولندا و ألمانيا تضرب بقوة

ضرب مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي بقوة وقاد منتخب بلاده بولندا إلى الفوز على رومانيا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة (3-1) مؤخرا ضمن منافسات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى مونديال روسيا.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 16 نقطة مقابل 10 لكل من منافسيه المباشرين مونتينيغرو والدنمارك.

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي في الدقائق 29 من ركلة جزاء و57 و62 من ركلة جزاء أيضاً، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في 6 مباريات معادلاً رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذه التصفيات. أما هدف رومانيا الوحيد فسجله بوغدان ستانكو (77).

في المقابل، حذا ستيفان يوفيتتش حذو ليفاندوفسكي وسجل بدوره ثلاثية ليقود مونتينيغرو الى الفوز على أرمينيا 4-1.

وسجل يوفتتيش الأهداف في الدقائق 28 و54 و82 بعد ان افتتح زميله فاتوس بيسيراج التسجيل في الدقيقة الثانية.

أما هدف أرمينيا الوحيد فسجله روسلان كوريان قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وعادت الدنمارك بالفوز من أرض كازاخستان 3-1. سجل للفائز نيكولاس يورغنسن (27) وكريستيان إريكسن (51 من ركلة جزاء) وكاسبر دولبرغ (81)، وللخاسر إسلام بك كوات (76).

ولعبت كازاخستان بعشرة لاعبين على مدى 47 دقيقة بعد طرد لاعبها بويزرهان إسلام خان قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين.

من جانب اخر تسير ألمانيا بطلة العالم بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد أن حققت فوزها السادس توالياً منذ انطلاق التصفيات الأوروبية وكان على سان مارينو المتواضعة 7-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت ألمانيا رصيدها إلى 18 نقطة من أصل 18 ممكنة متقدمة بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي عادت بفوز ثمين خارج ملعبها على أذربيجان بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 90.

ولم تصمد سان مارينو المتواضعة على خريطة كرة القدم العالمية سوى 11 دقيقة قبل أن يفتتح جناح باريس سان جيرمان الفرنسي جوليان دراكسلر التسجيل علماً بأنه حمل شارة القائد في هذه المباراة.

وسرعان ما أضاف ساندرو فاغنر الثاني بعدها بخمس دقائق، وأضاف هو نفسه الثالث (29).

وحمل الهدف الرابع توقيع أمين يونس (38) والخامس بصمة شكودران مصطفي (47).

وأضاف الجناح جوليان براندت السادس (72)، قبل أن يكمل ساندرو فاغنر ثلاثيته في الدقيقة 85.

وغاب عن ألمانيا معظم أفراد الصف الأول ولن يشارك هؤلاء أيضاً في كأس القارات التي تنطلق خلال الشهر الحالي في روسيا حيث فضل المدرب يواكيم لوف إراحة نجوم المنتخب بعد موسم طويل.

وفي مباراة ثالثة في المجموعة، اكتفت تشيكيا صاحبة المركز الثالث بالتعادل مع مضيفتها النرويج 1-1 لتبقى ثالثة برصيد 9 نقاط.

وافتتحت تشيكيا التسجيل بواسطة ثيودور جبري سيلاسي (36)، لكن النرويج ادركت التعادل بوساطة السكندر سودرلاند (55 من ركلة جزاء).

This post has been seen 60 times.