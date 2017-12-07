تزامناً مع طرح ألبومه الجديد شعيل: قريباً موعدي معكم

متابعة / البينة الجديدة

نشر الفنان نبيل شعيل، مقطع فيديو ترويجياً قصيراً لأحدث أعماله الفنية، التي تحمل اسم «نبيل شعيل 2018».ولم يظهر المقطع سوى صورة «شعيل» وهو يمسك بالعود، وصوت الموسيقى في الخلفية، وعلق على الفيديو قائلا: «قريبا موعدي معكم».ويعكف نبيل حالياً على تصوير أحدث أعماله الفنية، وهو ألبوم غنائي جديد يحمل اسم «هنا القاهرة»، والمقرر الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة.وتعاون «النجم» في الألبوم مع مجموعة من أبرز الملحنين والشعراء، وهم حميد البلوشي، ومحمد غازي، وبشار الشطي، وسعد المسلم، وفهد الناصر، وعلي الفضلي.



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