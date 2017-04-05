تركيا تستعد لعمليات عسكرية أوسع في شمال سوريا

وكالات / البينة الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤخرا أن تركيا ستنفذ عمليات جديدة في سوريا «ضد الارهاب» بعدما أنهت الأسبوع الماضي هجوما شنته منذ اغسطس / اب في الشمال السوري.وتأتي تصريحات اردوغان تمهيدا على ما يبدو لشن عمليات واسعة في الربيع ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا الذين تصنفهم أنقرة كـ»إرهابيين» شأنهم في ذلك شأن مقاتلي داعش.وأعلنت تركيا نهاية عملية درع الفرات التي بدأتها في 24 اغسطس / اب ضد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد.وقال اردوغان في خطاب متلفز خلال تجمع في طرابزون على البحر الأسود إن «المرحلة الأولى (عملية درع الفرات) التي نفذت للقضاء على الارهابيين في مدينة الباب، انتهت، لكن ستكون هناك عمليات أخرى لاحقا».وأضاف «ليس واردا التوقف إذا كان علينا المتابعة. نجري تحضيرات لعمليات جديدة في مناطق أخرى للوصول إلى الإرهابيين في معاقلهم. سنعطي أسماء جديدة للعمليات الجديدة».وتوعد خصوصا تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، متعهدا بـ»مفاجآت» اعتبارا من هذا الربيع.وفي اطار درع الفرات، استعادت فصائل سورية معارضة بدعم من أنقرة مدنا عدة من الارهابيين بينها جرابلس والراعي ودابق والباب حيث تكبد الجيش التركي خسائر كبيرة.وتؤكد أنقرة نيتها العمل مع حلفائها لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة عاصمة تنظيم داعش في سوريا، لكن مع استبعاد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها ارهابية.ولكن يبدو أن تركيا مستبعدة من التحضيرات القائمة للهجوم على الرقة، في حين أن وحدات حماية الشعب التي تدعمها واشنطن مدعوة إلى القيام بدور رئيس على هذا الصعيد.وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد أعلنت مؤخرا أنها تعتزم زيادة عدد قواتها لتصل إلى نحو 100 ألف مقاتل بما يشبه الجيش النظامي. كما أعلن الأكراد نيتهم ضم الرقة الى مناطق ادارتهم الذاتية وذلك بعد تحريرها.ويبدو أن أكراد سوريا يتحسبون بالفعل لهجمات تركية عندما تضع الحرب أوزارها أو حتى قبل استعادة السيطرة على الرقة.وتجمع كل المؤشرات على اقتراب موعد الهجوم على معقل الارهابيين الرئيس في سوريا، إلا أن نسق العمليات تباطأ بسبب مخاوف من انهيار سدّ الطبقة حيث تدور معارك خاطفة بين حين وآخر بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي داعش .