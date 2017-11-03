تركمان كركوك الان مسالمة تحت ظل حكومة مركزية قوية مسالمة

فلاح الربيعي

كركوك المدينة العراقية العريقة بتاريخها الطويل وهي من المدن العراقية التاريخية التراثية القديمة التي يرجع قدمها الى 5000 خمسة الاف سنة ، كركوك المدينة العريقة بمكوناتها واقلياتها المتعددة من التركمان والعرب والاكراد والارمن والاشوريين ومنها الايزيدية وهي تتأقلم فيما بينها من خلال هذا العمر الطويل كركوك المدينة التي سماها الاشوريون (الركن الاخضر) واصبح هذا الركن مهما جداً لموقعه الجغرافي والاستراتيجي واصبحت لها شهرة اقتصادية في جميع انحاء العالم وكركوك هي خامس اكبر مدينة في العراق كركوك المدينة حالمة الخيال التي وهبها الله سبحانه بنعمته الفضيلة وجعل ارضها وتربتها تمتلك خزائن كنوز الدنيا وما فيها وهي محصورة في باطنها وفي ظاهرها وهي طافية فوق بحر من النفط بعد الاستكشافات البريطانية خلال احتلال العراق عام 1914 وهي تحوي على (521) خمسمائة وواحد وعشرين بئراً نفطياً ولم يتم استخراج النفط منها سوى من (21) واحد وعشرين بئراً فقط منذ ذلك التاريخ ولحد الان ناهيك عن الاستكشافات وعمليات التنقيب التي تجري حديثاً ويقوم بها الباحثون في مجال التربة وتنقيب الارض. كركوك المدينة العراقية التي تتصدر قوائم الانتاج النفطي الاولى بين المحافظات العراقية المنتجة للنفط حيث ان الانتاج النفطي العراقي وانتاجها من الغاز الطبيعي 70% من الانتاج العام في العراق وكركوك لها ثقلها الاقتصادي الحيوي ودورها الفعال بين مقومات المجتمع العراقي واهميتها الاستراتيجية والجغرافية في حضن العراق الابي وهي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن طيلة عمرها الطويل . وكركوك مشهورة بتاريخها العريق وبمكوناتها المتعددة والتركمان هي المكون الرئيس في هذه المدينة وهي صاحبة القرار والنفوذ الشرعي فيها وذلك لكثرة تعداد السكان للمكون التركماني بعد استيطانهم فيها منذ القدم وهم اول من سكنها عن باقي المكونات الاخرى.. بدأت الخلافات المستمرة بين تركمان كركوك وبين اكراد كردستان وخاصة حاكم الاقليم مسعود البارزاني وحاشيته المقربة وزبانيته من المرتزقة بدورها احتلال كركوك منذ عام 2014 بعد انسحاب القوات العراقية منها في ذلك التاريخ ومن خلال الاستفتاء الكردي يوم 25:9:2017 اكملت تلك العصابات المجرمة مشوارها وعملها الاجرامي باسلوب التصفية الجسدية والقتل الجماعي والاغتيالات الممنهجة بحق تركمان كركوك ومنها العرب والاقليات الاخرى وذلك لرفضهم القاطع في المشاركة بالاستفتاء وعدم موافقة جميع المكونات العراقية في كركوك لاجراء الاستفتاء في محافظة كركوك.. ومن خلال الحقد الدفين لهذه الزمرة الفاسدة التي تحكم اقليم كردستان العراق قامت تلك الزمرة خلال فترة الاستفتاء بابعاد (750) سبعمائة وخمسين عائلة من العرب بوجبتين بعد تهجيرهم من كركوك الى ديالى .. واستمر هذا الحال على المكونات المتواجدة في كركوك وخاصة منها التركمان بالضغط عليهم لأنضمام كركوك الى الاقليم الكردي. وبدأت هذه الاقلية التركمانية كونها صاحبة القرار الاول بلجوئها واستنجادها بالحكومة المركزية في بغداد بخلاصهم من هذا الضغط المميت الذي اودى بحياة الكثير من تركمان كركوك. الشعب التركماني الاصيل في كركوك ضحى بالغالي والنفيس من اجل تربة المدينة الخضراء وهم جزء لا يتجزأ من شعب العراق وان المحن التي اصابت اهل كركوك هي التي اصابت العراق بعينه بعد دخول تنظيم داعش الارهابي فيها طيلة سنوات عدة .. وبعد تطهيرها من قبل قواتنا الباسلة التي استمرت حرباً طويلة مع هذا التنظيم وتم استرجاع كركوك الى حضن العراق بعد القضاء والهلاك على هذا التنظيم الهمجي من خلال هذه الاحداث التي جرت على كركوك العراقية .. جاء دور القيادة العامة للقوات المسلحة العالية النفوذ والقوة بقائدها العام السيد حيدر العبادي الذي جمع قياداته البطلة متوجهاً نحو كركوك والهجوم عليها ضد المرتزقة المارقين بدماء اهلها والمتواجدين فيها تحركت القوات العراقية البطلة ليلة 14/10/2017 ودخولها مركز المحافظة في الساعة الرابعة فجراً بعد عناء الطريق الطويل وبعد المباغتة التي قام بها ابطال العراق من قواته الباسلة والتي اربكت ميليشيات البيشمركة وانسحابها المفاجئ بعد الهزيمة السريعة تاركة كل اسلحتها الشخصية والقتالية وكافة معداتها وتركت خلفها محافظة كركوك برمتها .

وبعد هذا النصر العظيم الذي سطرته جحافل الرجال وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي الذي جعل تركمان كركوك الان .. تحت ظل حكومته المركزية وقيادته الفذة التي تنادي بشموخ القوة .. وارساء السلام اينما كان .

