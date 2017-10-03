ترشيح هدف أمجد راضي على الوحدة لهدف الأسبوع الآسيوي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة هدف الأسبوع، المقدمة من شركة اليانز، وذلك عن مباريات هذا الأسبوع في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 وسوف يتم تحديد الهدف الفائز من خلال تصويت الجمهور عبر حسابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم قائمة الأهداف الأربعة المتنافسة لهذا الأسبوع:

أمجد راضي [القوة الجوية] في المباراة أمام الوحدة السوري.

دميتري باركوف [الاستقلال] في المباراة أمام بينغالورو.

وتوج نادي القوة الجوية بطلاً لمنطقة غرب آسيا وتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الوحدة السوري 1-0 الثلاثاء الماضي على ملعب سعود بن عبدالرحمن في الدوحة، ضمن إياب نهائي منطقة غرب آسيا في كاس الاتحاد الآسيوي 2017.

ويمكن التصويت عبر حسابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في فيسبوك وتويتر،



شارك الخبر